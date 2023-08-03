李鐵被起訴行賄受賄5罪 國足前主帥 受查被視足壇反腐起點

據央視新聞，湖北省檢察院發布消息顯示，李鐵的案件由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，已送檢方；湖北省檢察院指定由咸寧市檢察院併案審查起訴，咸寧檢方近日已向咸寧中級法院提起公訴。

現年46歲的李鐵，是中國前職業足球運動員，先後獲中國足球金球獎、中國足球先生、國家體育運動一級獎章等榮譽。退役之後，李鐵曾任男足國家隊助理教練，河北華夏幸福俱樂部、武漢卓爾足球俱樂部主教練等，2020至2021年擔任國足主教練，2021年底辭職。李鐵於2017年加入民主黨派民革。

去年11月26日，湖北省紀委監委通報李鐵被查，足球界普遍認為與其在武漢卓爾的經歷有關。據報他在受查期間，還供出多名國腳涉案。

學者：罪名顯掌國足俱樂部均涉收錢

在李鐵涉及的5罪中，既有「收錢」亦有「送錢」。北京師範大學法學院教授彭新林稱，在李鐵涉嫌的兩項「收錢」罪中，受賄罪只有國家工作人員才能構成，應該與其利用擔任國足助教或主教練的職務有關；非國家工作人員受賄罪，應與其利用擔任公司、企業或者足球俱樂部教練的職務便利有關。

亦有律師指出，單位行賄罪，有可能是他在俱樂部任職期間，向相關部門、相關人員行賄。在量刑方面，受賄金額300萬元人民幣以上的，屬「數額特別巨大」，可處10年以上監禁或無期徒刑，甚至死刑。

李鐵的受查被視為中國足壇反腐風暴的起點。5個月內，前中國足協秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協黨委書記杜兆才等11名足壇中高層相繼被查。

今年3月，中央啟動二十大後首輪巡視，36家巡視對象中，國家體育總局是唯一被機動巡視的對象；中紀委書記李希特別提到「足球領域腐敗問題」。