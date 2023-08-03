明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

李鐵被起訴行賄受賄5罪 國足前主帥 受查被視足壇反腐起點

【明報專訊】在官宣調查8個月後，湖北省檢察院昨公布，中國男足原主教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄「五宗罪」，將於湖北咸寧市中級法院受審。罪名涉及他不同時期擔任的不同職務。

據央視新聞，湖北省檢察院發布消息顯示，李鐵的案件由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，已送檢方；湖北省檢察院指定由咸寧市檢察院併案審查起訴，咸寧檢方近日已向咸寧中級法院提起公訴。

現年46歲的李鐵，是中國前職業足球運動員，先後獲中國足球金球獎、中國足球先生、國家體育運動一級獎章等榮譽。退役之後，李鐵曾任男足國家隊助理教練，河北華夏幸福俱樂部、武漢卓爾足球俱樂部主教練等，2020至2021年擔任國足主教練，2021年底辭職。李鐵於2017年加入民主黨派民革。

去年11月26日，湖北省紀委監委通報李鐵被查，足球界普遍認為與其在武漢卓爾的經歷有關。據報他在受查期間，還供出多名國腳涉案。

學者：罪名顯掌國足俱樂部均涉收錢

在李鐵涉及的5罪中，既有「收錢」亦有「送錢」。北京師範大學法學院教授彭新林稱，在李鐵涉嫌的兩項「收錢」罪中，受賄罪只有國家工作人員才能構成，應該與其利用擔任國足助教或主教練的職務有關；非國家工作人員受賄罪，應與其利用擔任公司、企業或者足球俱樂部教練的職務便利有關。

亦有律師指出，單位行賄罪，有可能是他在俱樂部任職期間，向相關部門、相關人員行賄。在量刑方面，受賄金額300萬元人民幣以上的，屬「數額特別巨大」，可處10年以上監禁或無期徒刑，甚至死刑。

李鐵的受查被視為中國足壇反腐風暴的起點。5個月內，前中國足協秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協黨委書記杜兆才等11名足壇中高層相繼被查。

今年3月，中央啟動二十大後首輪巡視，36家巡視對象中，國家體育總局是唯一被機動巡視的對象；中紀委書記李希特別提到「足球領域腐敗問題」。

相關字詞﹕中國足壇反腐 足壇反貪 國足 中國足協 中國足球 足球 李鐵

上 / 下一篇新聞