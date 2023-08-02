28條刺激民營經濟 打擊「網絡黑嘴」護民企

促進公平准入 支持AI等科技攻關

有關通知針對促進公平准入、強化要素支持、加強法治保障、優化涉企服務、營造良好氛圍5方面提出28條舉措，並明確相關責任單位。

促進公平准入方面，通知提到在國家重大工程和補短板項目中，選取有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單；支持民企參與重大科技攻關，牽頭承擔工業軟件、雲計算、人工智能、工業互聯網、基因和細胞醫療、新型儲能等領域的攻關任務；修訂出台新版市場准入負面清單等。同時，由人行、發改委及新成立的金融監管總局負責，延長普惠小微貸款支持工具期限至明年底，賦予民營企業職稱評審權等，以強化要素支持。

公安部證監會「打假治敲」

此外，為營造良好氛圍，還將開展「打假治敲」（打擊假新聞和新聞敲詐）等專項行動，依法打擊蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家的「網絡黑嘴」和「黑色產業鏈」。「打假治敲」專項行動的責任單位包括公安部、中國證監會、全國工商聯。

網信辦：部份帳號以「愛國」造謠

國家網信辦昨也發布消息，表示近期深入推進「清朗‧優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，督促微信、微博、抖音等網站平台快速核查處置涉企投訴舉報，目前重點網站平台清理涉企虛假不實等信息8.6萬餘條，處置8425個帳號。

國家網信辦表示，部分帳號惡意集納企業過往負面信息，以刪帖、消除影響為由索要財物；部分帳號以「愛國」為幌子編造涉企謠言信息；部分帳號熱中炒作所謂企業家的情感經歷、婚姻故事、家庭成員和個人健康等話題，嚴重侵犯企業家個人隱私。

國家網信辦表示，將持續聚焦網上破壞網絡營商環境的各類問題，為企業「聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展」營造良好的網絡營商環境。