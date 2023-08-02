明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

28條刺激民營經濟 打擊「網絡黑嘴」護民企

【明報專訊】繼擴大消費20條措施後，為激發民營經濟發展活力，國家發改委、工信部等8部門昨（1日）聯手發布「關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措」的通知，當中提到支持民企參與重大科技攻關，清除有違平等的規章，並將有專項行動打擊造謠抹黑民企和民營企業家的「網絡黑嘴」和「黑色產業鏈」。

促進公平准入 支持AI等科技攻關

有關通知針對促進公平准入、強化要素支持、加強法治保障、優化涉企服務、營造良好氛圍5方面提出28條舉措，並明確相關責任單位。

促進公平准入方面，通知提到在國家重大工程和補短板項目中，選取有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單；支持民企參與重大科技攻關，牽頭承擔工業軟件、雲計算、人工智能、工業互聯網、基因和細胞醫療、新型儲能等領域的攻關任務；修訂出台新版市場准入負面清單等。同時，由人行、發改委及新成立的金融監管總局負責，延長普惠小微貸款支持工具期限至明年底，賦予民營企業職稱評審權等，以強化要素支持。

公安部證監會「打假治敲」

此外，為營造良好氛圍，還將開展「打假治敲」（打擊假新聞和新聞敲詐）等專項行動，依法打擊蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家的「網絡黑嘴」和「黑色產業鏈」。「打假治敲」專項行動的責任單位包括公安部、中國證監會、全國工商聯。

網信辦：部份帳號以「愛國」造謠

國家網信辦昨也發布消息，表示近期深入推進「清朗‧優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，督促微信、微博、抖音等網站平台快速核查處置涉企投訴舉報，目前重點網站平台清理涉企虛假不實等信息8.6萬餘條，處置8425個帳號。

國家網信辦表示，部分帳號惡意集納企業過往負面信息，以刪帖、消除影響為由索要財物；部分帳號以「愛國」為幌子編造涉企謠言信息；部分帳號熱中炒作所謂企業家的情感經歷、婚姻故事、家庭成員和個人健康等話題，嚴重侵犯企業家個人隱私。

國家網信辦表示，將持續聚焦網上破壞網絡營商環境的各類問題，為企業「聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展」營造良好的網絡營商環境。

相關字詞﹕經濟復蘇 市場准入 國家發改委 中國經濟 民營企業

上 / 下一篇新聞