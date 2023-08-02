建軍96周年 軍委：推進「三不」腐

由於正值火箭軍人事異動之際，有關軍隊黨建文件引起外界關注。新華社報道，《意見》強調要以更高標準更嚴要求貫徹軍委主席負責制，推進政治整訓常態化制度化，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力；要着眼提高領導備戰打仗質效，強化黨委統一領導集體領導，抓深抓實謀戰務戰，加緊提高戰略謀劃和指揮能力，深化練兵備戰，加強軍事治理，以改革創新精神推動高質量發展。

中央軍委還批准把《習近平強軍思想學習綱要（2023年版）》印發全軍，要求全軍各級把學習貫徹習近平強軍思想作為首要政治任務和長期戰略任務。

李尚福：加強軍隊黨建推進統一

國防部長李尚福（圖）周一在慶祝建軍96周年招待會致辭時強調，要全面加強軍隊黨的建設，全面加強練兵備戰，全面加強軍事治理，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅定不移推進祖國統一大業，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊。

軍報：堅定忠誠核心 讓習主席放心

《解放軍報》昨發表社論，指要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，並全面加強練兵備戰，以「震懾台獨分裂勢力」；要堅定忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制，始終做到聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心。