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山洪冲毁頂級酒店 「600年不積水」故宮積水

【明報專訊】被形容為頂級奢華酒店的北京悉曇酒店，前天晚間有住客在社交平台發布求救信息，稱酒店大堂已被洪水冲毁，室外多處設施損毁，酒店沒電、沒熱水，通訊受阻。昨日，北京悉曇酒店發帖報平安，指已第一時間打通下山通道，順利將在店賓客送離酒店。

住客網上求救 酒店：所有人安全

通報稱，所有賓客及員工安全，除酒店大堂過水和大堂外部分景觀損毁較為嚴重，其他均完好無損。酒店強調，在暴雨與山洪災害來臨之際，酒店迅速啟動應急響應措施確保了所有賓客及員工的安全。

悉曇酒店是頂級精品酒店聯盟「羅萊夏朵」大中華區第七家成員酒店，位於京西門頭溝陽坡元老村舊址，與千年古剎潭柘寺千米之隔。酒店由17個傳統中式院落組成，一共38間客房，建造耗時8年，據稱造價8億元（人民幣，下同），景觀由日本造園大師野村勘治設計。去年4月開始試業，日常價格在6000到1.5萬元不等。

另據「北京新聞廣播」報道，近日，有網民發布一段故宮博物院慈寧宮在暴雨時水浸短片，對故宮的排水系統提出質疑，甚至認為故宮歷史上600多年都不積水，慈寧宮積水是地板經過翻修，「都是現代科技惹的禍」。對此，故宮博物院世界遺產監測部主任狄雅靜稱，經工作人員排查，慈寧宮積水是由於暗溝內堵住了包括膠樽、膠袋等物。經清理後，積水已很快排空。

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