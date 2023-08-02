河北分洪保首都 撤離近百萬人 京冀洪災至少20死 習指示各地全力搜救

京兩千武警救援 解放軍空投物資

綜合央視、新華社等官媒報道，北京市防汛抗旱指揮部披露，雨災造成該市13個區4萬多人受災，截至昨上午6時，已經造成11人遇難，其中兩人因救災殉職；另有27人失蹤，其中14人下午尋獲，而藍天救援隊4名隊員在房山區救災時落水仍失蹤。北京全市共轉移12.7萬受威脅民眾。多趟途經列車受阻，旅客被轉送到附近村莊等地安置。北京出動兩千武警救援，第81集團軍陸航旅昨清晨派出4架運輸直升機，飛赴門頭溝空投救援物資。

停水停電 涿州徵船求援

在河北省，截至昨午12時，全省87個縣（區）有54萬多人受災。其中因災死亡9人、失蹤6人。涿州市公安局在網上發文求助，稱全域停水，部分停電，急需照明設備方便夜間救援，當局並徵求船舶轉移民眾。

受上游洪水過境影響，涿州225.38平方公里面積受災，短片顯示有住宅小區的地庫崩塌，洪水湧入，小區數百居民受困，且水勢還在上漲。涿州境內小清河分洪區、蘭溝窪蓄滯洪區已相繼啟動。其中，小清河分洪區共轉移7個鄉鎮8.6萬人，蘭溝窪蓄滯洪區共轉移3個鄉鎮4.2萬人。河北廊坊市也要轉移安置19個鄉鎮20多萬人。

水利部促保雄安新區大興機場

水利部昨要求，確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全。其中，啟用蘭溝洼蓄滯洪區分滯洪水，減輕雄安新區防洪壓力。

河北省防汛抗旱指揮部披露，為減輕京津防洪壓力，截至昨日陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪蓄滯洪區等7處蓄洪區。該指揮部表示，啟用蓄滯洪區需要事先做好區內人員轉移工作，「應撤盡撤、應撤必撤」，撤離的群眾安置在學校、運動場所等地。不過仍有災民在網上稱，有部分地方未完成撤離就泄洪，導致一些村民受困。

習近平在批示中要求，各地區和有關部門務必高度重視，落實落細各項防汛措施，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。總理李強要求國家防總、應急管理部、水利部等要全力指導幫助受災地區搜救失聯、被困人員。

中央氣象台昨晚發布暴雨藍色預警，河北、北京部分地區昨晚8時起24小時內仍有大雨。

台灣總統蔡英文、海基會、陸委會昨均就華北地區雨災表示慰問。其中蔡英文在Twitter以簡體字發帖，期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。據預測，昨晚京津冀仍有暴雨，洪澇災害可能進一步加劇。

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