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洛陽「宋氏兄弟」受審 原司法廳長包庇

【明報專訊】2002年公安部督辦的「12•10」文物案，涉案的洛陽宋氏四兄弟昨日在南陽中院受審。由於涉及數十宗刑事案件，料將庭審數日。案情披露，四兄弟的「保護傘」為河南省司法廳原廳長王文海，曾指使他人冒充「中紀委幹部」，迫害專案組民警，導致督辦案件擱淺。

2011年底，洛陽警方調查宋氏四兄弟。綜合「上游新聞」、《南方周末》報道，老大宋彥彬是2002年「12•10」公安部督辦文物案的主犯，宋氏兄弟的「保護傘」是河南司法廳原廳長王文海。宋彥彬和老三宋彥慶是洛陽文物商販公認的「行業霸主」；老二宋彥海曾任孟津縣公安局長、洛陽市公安局特殊警務支隊支隊長；老四宋彥洪先後在洛陽市公安局刑偵支隊、禁毒支隊工作。

有知情人士稱，宋氏四兄弟團伙危害洛陽20多年，涉及各類刑事案件數十宗，涉嫌組織領導參加黑社會性質組織、盜掘古墓葬、倒賣文物等罪名。有關證據材料顯示，當「12•10」案偵破取得進展時，宋氏兄弟將唐三彩、青銅器、數十萬元現金等送給王文海。此後，王文海以多種名義，迫害專案組民警，導致督辦案件擱淺。

假冒中紀委施酷刑

此後，專案組民警屢次舉報王文海，時任洛陽市公安局原政委郭政偉因此遭王記恨。河南南陽市鎮平縣法院的判決書載明，王文海曾指使他人冒充「中央紀委退休幹部」，抽調8名獄警成立「專案組」，對因受賄罪判囚的郭政偉施以酷刑。王所涉案件今年上半年已開庭審理，尚未宣判。

相關字詞﹕中紀委 文物 洛陽 黑社會

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