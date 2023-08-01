明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

暴雨山洪山泥傾瀉 北京最少兩死 有商場外圍地陷 公路塌方汽車冲走

【明報專訊】受颱風「杜蘇芮」影響，北京昨迎來今年最強降雨。北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，北京市水文總站升級發布洪水紅色預警。海河流域永定河、大清河分別發生2023年第1號洪水。北京全市多條路段出現積水；郊區的房山、門頭溝等地還出現山泥傾瀉和小規模山洪暴發。門頭溝區救援人員昨上午搶險巡查時在河道發現兩人，當時都已失去生命迹象。

北京市氣象局昨下午3時發布消息，7月29日晚8時至31日下午3時，北京地區全市平均降雨量187.5毫米，城區平均191.5毫米，房山區平均350毫米，門頭溝平均323.6毫米；最大降雨出現在門頭溝高山玫瑰園，為580.9毫米；最大小時雨強出現在豐台千靈山，昨上午10至11時為111.8毫米每小時。

綜合中新社、《新京報》等內地媒體報道，北京市氣象台昨上午10時發布分區域暴雨紅色預警信號，預計昨上午10時至今日上午8時，門頭溝、延慶有大暴雨，個別點有特大暴雨；平谷、順義等有暴雨，局部地方大暴雨，降級發布暴雨橙色預警信號，預計今日雨勢將減弱。

官方稱，此次降雨過程持續時間長、累積雨量極端性強、致災風險高。昨上午，北京市房山區周口店鎮拴馬莊村附近的新泗路部分路面被河水冲塌，公路斷行。房山區琉璃河鎮區域出現險情。北京市水文總站於昨上午11時升級發布洪水紅色預警，此外，中國水利部海河水利委員昨通報，海河流域永定河、大清河已分別發生2023年第1號洪水。

房山集配站80人被困獲救

網傳短片顯示，在房山區和門頭溝區，河水暴漲，有汽車被冲走、人員被困。在房山區，幾十輛私家車漂浮在道路積水之上隨水流漂走，有來不及撤離的市民，只能抱着路邊的巴士站牌鐵柱求生。在門頭溝區，該區在昨上午的搶險巡查時，在河道中發現兩人。發現時，兩人均已失去生命體徵。在豐台區，因永定河分洪而造成小清河坍塌，其中有數輛汽車被洪水冲走，暫未知車上有沒有人。在石景山區，該區商場「大悅城」外圍道路路面前晚出現約24平方米塌陷，未有人員傷亡。

昨上午，北京房山周口店鎮順心捷達集配站，由於降雨引發洪水，導致現場80人被困。直至下午，80名被困人員已全部獲救。而門頭溝區應急管理局的數據顯示，該區山區昨緊急轉移民眾約5000人。

相關字詞﹕北京 預警 山洪 暴雨

上 / 下一篇新聞