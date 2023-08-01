暴雨山洪山泥傾瀉 北京最少兩死 有商場外圍地陷 公路塌方汽車冲走

北京市氣象局昨下午3時發布消息，7月29日晚8時至31日下午3時，北京地區全市平均降雨量187.5毫米，城區平均191.5毫米，房山區平均350毫米，門頭溝平均323.6毫米；最大降雨出現在門頭溝高山玫瑰園，為580.9毫米；最大小時雨強出現在豐台千靈山，昨上午10至11時為111.8毫米每小時。

綜合中新社、《新京報》等內地媒體報道，北京市氣象台昨上午10時發布分區域暴雨紅色預警信號，預計昨上午10時至今日上午8時，門頭溝、延慶有大暴雨，個別點有特大暴雨；平谷、順義等有暴雨，局部地方大暴雨，降級發布暴雨橙色預警信號，預計今日雨勢將減弱。

官方稱，此次降雨過程持續時間長、累積雨量極端性強、致災風險高。昨上午，北京市房山區周口店鎮拴馬莊村附近的新泗路部分路面被河水冲塌，公路斷行。房山區琉璃河鎮區域出現險情。北京市水文總站於昨上午11時升級發布洪水紅色預警，此外，中國水利部海河水利委員昨通報，海河流域永定河、大清河已分別發生2023年第1號洪水。

房山集配站80人被困獲救

網傳短片顯示，在房山區和門頭溝區，河水暴漲，有汽車被冲走、人員被困。在房山區，幾十輛私家車漂浮在道路積水之上隨水流漂走，有來不及撤離的市民，只能抱着路邊的巴士站牌鐵柱求生。在門頭溝區，該區在昨上午的搶險巡查時，在河道中發現兩人。發現時，兩人均已失去生命體徵。在豐台區，因永定河分洪而造成小清河坍塌，其中有數輛汽車被洪水冲走，暫未知車上有沒有人。在石景山區，該區商場「大悅城」外圍道路路面前晚出現約24平方米塌陷，未有人員傷亡。

昨上午，北京房山周口店鎮順心捷達集配站，由於降雨引發洪水，導致現場80人被困。直至下午，80名被困人員已全部獲救。而門頭溝區應急管理局的數據顯示，該區山區昨緊急轉移民眾約5000人。