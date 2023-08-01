挺「郭」彰化縣議長宣布退國民黨

【明報專訊】繼南投縣議長何勝豐後，曾積極表態支持鴻海集團創辦人郭台銘參選的國民黨籍彰化縣議長謝典林昨日亦宣布退黨，郭台銘隨即留言致謝。有分析指出，謝典林退黨後，郭台銘或將宣布獨立參選。侯友宜競辦表示，一旦郭台銘投入選戰，「國民黨就不用玩了」。
謝典林指「局勢變成同志間猜忌」
謝典林前晚在facebook帖文指出，他相當認同必須團結所有力量，才能將「貪腐無能」的政府下架，但局勢演變至今，卻變成同志間相互猜忌的肅殺氣氛。他稱，「我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」、「即日起退出中國國民黨」。
郭台銘則在謝典林帖文下方留言說，謝典林黨魂永存，唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將台灣從戰爭邊緣拉回和平正軌。謝典林被外界視為「挺郭派」，郭台銘7月29日南下彰化北斗鎮，亦由謝典林陪同。
對於謝典林宣布退黨，並被認為是郭台銘或將宣布獨立參選。訪日的國民黨總統參選人侯友宜表示「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」
侯辦：倘郭參選 國民黨不用玩
侯友宜競辦發言人柳采葳在《POP搶先爆》節目中表示，郭台銘最後應該不會投入選戰，但可能有「連署動作」，符合郭董商業經營模式，就是給「國民黨壓力」。不過柳也說，一旦郭投入選戰，「國民黨就不用玩了」，所以國民黨要盡一切努力，只是郭台銘目前尚未看到國民黨釋出的努力與誠意。