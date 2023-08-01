挺「郭」彰化縣議長宣布退國民黨

謝典林指「局勢變成同志間猜忌」

謝典林前晚在facebook帖文指出，他相當認同必須團結所有力量，才能將「貪腐無能」的政府下架，但局勢演變至今，卻變成同志間相互猜忌的肅殺氣氛。他稱，「我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」、「即日起退出中國國民黨」。

郭台銘則在謝典林帖文下方留言說，謝典林黨魂永存，唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將台灣從戰爭邊緣拉回和平正軌。謝典林被外界視為「挺郭派」，郭台銘7月29日南下彰化北斗鎮，亦由謝典林陪同。

對於謝典林宣布退黨，並被認為是郭台銘或將宣布獨立參選。訪日的國民黨總統參選人侯友宜表示「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」

侯辦：倘郭參選 國民黨不用玩

侯友宜競辦發言人柳采葳在《POP搶先爆》節目中表示，郭台銘最後應該不會投入選戰，但可能有「連署動作」，符合郭董商業經營模式，就是給「國民黨壓力」。不過柳也說，一旦郭投入選戰，「國民黨就不用玩了」，所以國民黨要盡一切努力，只是郭台銘目前尚未看到國民黨釋出的努力與誠意。