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軍委晉升兩上將 證火箭軍司令政委換人

【明報專訊】八一建軍節前，中央軍委昨日舉行晉升上將軍銜儀式，火箭軍司令王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛獲晉升上將。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。此次晉升上將，證實火箭軍正式換帥，由王厚斌接替李玉超擔任司令，徐西盛則接替徐忠波任火箭軍政委。

《解放軍報》報道，晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行。中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。這次晉升上將軍銜的是火箭軍司令王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。習近平向二人頒發命令狀，表示祝賀。中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人等參加儀式。

此次為今年來第三次晉升上將。本次是兩名火箭軍軍官晉升上將軍銜，同時向外界宣布火箭軍正式換帥。官方並未宣布李玉超和徐忠波去向，不過近日海外已盛傳火箭軍遭整肅的消息，火箭軍前副司令吳國華7月4日在北京逝世後，吳的密友張小陽少將到吳家弔唁時，即披露吳「是在家中3樓廁所上吊身亡」。另據《南華早報》上周引述知情人士透露，火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌，前副司令張振中正被當局調查。調查在今年3月魏鳳和卸任國防部長後展開。

魏是火箭軍首任司令。本報曾在7月13日報道，相關案件還牽連到戰略支援部隊司令巨乾生。習近平近10天來三度在涉軍場合強調軍隊反腐，其中包括軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進。

公開簡歷顯示，王厚斌長期在海軍任職，曾任東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令、南海艦隊參謀長、海軍副參謀長等職。2019年晉升中將；徐西盛曾擔任空軍福州指揮所政委、原北京軍區空軍政治部主任、中部戰區空軍政治部主任等職。2018年晉升中將。今年初以中央委員、南部戰區副政委兼南部戰區空軍政委身分在央視亮相。

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