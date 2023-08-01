政策吹風會 國家發改委：出發點助民節約開支

「中新網」報道，李春臨表示，社會各界對消費問題非常關注，關於政府在促進消費方面的考慮，有兩點認識：其一，是居民消費是滿足居民美好生活願望的關鍵環節。許多領域，沒有消費就沒有居民生活質量的提升，居民不消費，很多願望、需求就得不到滿足。讓居民開心花錢、買到心儀的商品和服務，本身就是利民生的好事。

稱沒消費就沒生活質量提升

其二，是促消費政策不是所謂的「掏空錢包」「透支需求」，恰恰相反，促消費政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品，買到更有科技含量、更符合需求的新產品、新服務，避免不法「套路」、假冒偽劣等產品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消費和福利就能同步得到提升。

李春臨指今次印發《關於恢復和擴大消費的措施》，希望通過優化政策和制度設計，進一步滿足居民消費需求，釋放消費潛力。他又從穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等六方面論述，並以優化演出賽事活動審批程序，增加文化體育休閒消費供給舉例，指貴州的「村超」（「和美鄉村足球超級聯賽」）總決賽剛結束，帶動了許多鄉村消費。