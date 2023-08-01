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谷經濟20條涵醫食住行 落實有薪假 汽車限購不得加辣 發改委：有信心經濟結構向優

【明報專訊】中國經濟復蘇不如預期，為提振內需，《國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知》昨日對外公布。國家發改委在《關於恢復和擴大消費的措施》中，要求把恢復和擴大消費擺在優先位置，並推出20條相關措施，涉及住房、購車、拓展新型消費、優化消費環境等多個領域。國家發改委官員表示，下半年將加大宏觀政策調控力度，及促消費擴投資，稱有信心、有條件、有能力推動經濟結構持續向優，完成全年經濟社會發展目標任務。

綜合「央視新聞」、新華社等報道，據《關於恢復和擴大消費的措施》，在穩定大宗消費方面，措施要求各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施；着力推動全面取消二手車限遷等已出台政策落地見效；促進汽車更新消費，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策；加大汽車消費金融支持力度；措施也提出擴大新能源汽車消費。

支持剛性改善性住房需求

在住房方面，措施提出支持剛性和改善性住房需求；做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，着力解決新市民、青年等住房困難群體的住房問題；穩步推進老舊社區改造，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。

在促進農村消費方面，新措施提出，有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼。措施也提出壯大數字消費；加快傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規範發展；支持線上線下商品消費融合發展，發展即時零售、智慧商店等新零售業態。

錯峰休假促假日消費振文旅

措施提出全面開展放心消費行動，完善重點服務消費領域服務標準。打擊假冒偽劣行為，持續推動創建放心市場、放心商店等，加快形成退換貨、質量追溯、明碼標價、監管、評價的放心消費制度閉環，營造放心消費環境。措施也提出豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。

官方要求各有關部門充分發揮現有部門間協作機制作用，強化協同聯動，加強督促落實，結合實際細化出台工作方案和配套政策。各地區要壓實屬地責任，因地制宜採取有效舉措、探索有效做法，推動各項措施落地見效。

國家發展改革委前天召開2023年上半年發展改革形勢通報會，指下半年經濟工作部署將是加大宏觀政策調控力度，及促消費擴投資。會議指出，當前中國經濟運行面臨來自國際國內新的困難挑戰，「一些企業經營困難，部分領域存在風險隱患」。與會官員表示，下半年把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，並指「有信心、有條件、有能力推動經濟結構持續向優，完成全年經濟社會發展目標任務」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕經濟發展 促進消費 發改委

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