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火箭軍前副司令出殯 高瑜指吳國華上吊亡

【明報專訊】火箭軍前副司令吳國華（圖）7月4日在北京逝世，終年66歲，遺體告別式昨日在八寶山殯儀館東禮堂舉行。內地獨立媒體人高瑜發文透露，吳老部下張小陽少將23日赴吳國華家中弔唁，並留言稱吳「是在家中3樓廁所上吊身亡」。吳家裏擺設靈堂，高瑜形容「門庭冷落車馬稀」。

「澎湃新聞」27日報道吳國華逝世消息，提到「澎湃新聞記者從吳國華中將親友處獲悉，火箭軍原副司令員吳國華中將，因病醫治無效，於2023年7月4日在北京逝世，享年66歲」。

高瑜在其Twitter發文稱，吳國華家中設立靈堂，23日吳的老部下、曾任中國人民解放軍外國語學院院長的張小陽等去吳家弔唁，並與吳的夫人許愛萍合影。高瑜稱：「沒有想到30日將在八寶山東禮堂舉行告別式的解放軍中將，家裏是門庭冷落車馬稀。」高瑜並分享了張小陽拍攝的照片，稱當日吳家只有3個花圈，分別是吳妻、女兒及張小陽3人送的。

張小陽是解放軍少將，與吳國華在解放軍外語學院共事3年。張小陽23日與薛成良、李生元到吳國華的家送花籃，並寫下感言，其中透露，「7月4日晚9點，他在自己家中3樓廁所，『因病醫治無效死亡』。實際上是工作壓力大，家庭不和睦，上吊自盡了」。

公開資料顯示，吳國華曾任解放軍外國語學院院長、總參三部部長、二炮部隊副司令等。在火箭軍於2015年底成立後，吳國華開始擔任火箭軍副司令，3年前退役。

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