八一前視察空軍 習促加快新裝備形成戰力

新華社報道，26日上午10時20分許，習近平來到西部戰區空軍機關，了解部隊建設和備戰打仗工作有關情况。習對西部戰區空軍組建以來各項工作和完成任務情况給予充分肯定。他向西部戰區空軍全體官兵致誠摯問候，向全體解放軍指戰員、武警部隊官兵等人致節日祝賀。

習強調，要緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備；要周密組織日常防空，確保空防安全；要推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系；要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升；要堅持不懈大抓實戰化軍事訓練，加強實案化對抗訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練質量和水平。

習近平指出，要認真貫徹落實全軍黨的建設會議精神，確保黨從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊；要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。

航展逾65萬參觀 歷屆最多

另外，在長春舉行的長春航空展昨日閉幕，5天展期共超過65萬人參觀，為歷屆最多。本屆空軍航空展主題是「追夢空天，制勝未來」，活動包括飛行表演、展覽、主題展館等。