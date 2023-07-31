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北京續發最高級暴雨預警 天安門故宮關閉

【明報專訊】颱風「杜蘇芮」的殘餘環流繼續北移。中央氣象台昨天（30日）繼續發布最高級別的暴雨紅色預警，並啟動重大氣象災害最高級應急響應，華北和黃淮等地有極端強降雨。北京昨日間到夜間維持暴雨紅色預警信號，持續防汛最高級別的紅色預警響應，天安門廣場及故宮博物院等景點暫時關閉。

降水或超70小時

中新社報道，北京自前天起進入降雨天氣。北京市氣象局稱北京昨有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。北京已發布地質災害氣象風險橙色預警，城市內澇、山洪災害風險提示。據氣象部門統計，截至昨午12時，北京多地雨量已超50毫米，達到暴雨強度。官方稱，今次北京降水持續時間或超70小時。

京促非必要不到崗不外出

針對強降雨天氣，北京已發布暴雨紅色預警信號，北京市防汛指揮部啟動全市防汛紅色（一級）預警響應。預警呼籲公司非必要不要求員工到崗上班，民眾非必要不外出等。昨午11時，北京已有兩個地鐵站採取封閉措施，列車通過不停車；另有137條山區公交線路全部停駛，26條市郊公交線路停駛。

天安門廣場、故宮博物院昨日及今日暫時關閉，開放時間視雨情而定。北京動物園、國家植物園、頤和園、天壇公園、北海公園等北京各大涉山涉水景區前天也陸續發布閉園通告，八達嶺長城景區昨起閉園，並暫時封閉景區。

北京市水文總站昨凌晨發布洪水橙色預警，指北運河流域或出現橙色預警級別洪水，城區河道、永定河流域、大清河流域或出現黃色預警級別洪水。

據「杞縣融媒體中心」消息，河南省開封市杞縣防汛抗旱指揮部前天發布緊急通知，要求全縣社區的地下車庫車輛當晚必須全部駛離避險。

另據《浙江日報》報道，剛受「杜蘇芮」影響的浙江省沿海地區，預計在8月1日至2日再迎颱風「卡努」登陸（見另稿）。

相關字詞﹕洪水 暴雨 氣象 颱風

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