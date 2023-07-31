拆局：歐洲聚焦平衡「去風險」及「與華合作」

【明報專訊】法國財長勒梅爾在訪華之行中強調「中美歐不存在脫鈎可能」，顯示出歐洲領導人近來正聚焦如何平衡「去風險」，以及跟中國這個世界第二大經濟體的合作。「美國之音」報道分析稱，法國企業愈來愈擔心他們可能會陷入中美這世界兩個經濟超級大國之間日益激烈的競爭。歐盟各國政府上個月批准了針對俄羅斯的第11輪制裁，這可能會打擊那些考慮規避已實施措施的中國企業。
關於歐盟和七國集團的對華策略話語，近期已從「脫鈎」爭論變成了以「去風險」為中心。今年3月，歐盟委員會主席馮德萊恩首次提出歐盟「去風險」戰略。不久前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也談及全球去風險，尤其是歐盟去風險的趨勢議題，並強調「脫鈎」與「去風險」之別，同時指出須注意「去風險」和「脫鈎」之間的邊界。
中方多次強調，所謂「去風險」是偽命題，中歐經貿合作基礎好、成果多、潛力大，雙方相互依賴、互利共贏。
學者：脫鈎不可能 歐戰略自主
北京對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任趙永升近日在官媒《環球時報》分析稱，一方面歐盟與中國有高達約24億歐元的日均貿易額，足以讓「脫鈎」不可能發生，因為代價是歐盟國家不可承受的；另一方面，歐盟方面與歐盟重要國家領導人的理念會保持有機的聯繫，例如法國總統馬克龍近年來多次表達的「自主歐洲」思路，與博雷利「非常贊成歐洲有自己的政策」一脈相承。趙指出，歐盟與美國並非總有相同的利益，在關鍵時刻歐洲需要彰顯自己的戰略自主。