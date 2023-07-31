拆局：歐洲聚焦平衡「去風險」及「與華合作」

關於歐盟和七國集團的對華策略話語，近期已從「脫鈎」爭論變成了以「去風險」為中心。今年3月，歐盟委員會主席馮德萊恩首次提出歐盟「去風險」戰略。不久前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也談及全球去風險，尤其是歐盟去風險的趨勢議題，並強調「脫鈎」與「去風險」之別，同時指出須注意「去風險」和「脫鈎」之間的邊界。

中方多次強調，所謂「去風險」是偽命題，中歐經貿合作基礎好、成果多、潛力大，雙方相互依賴、互利共贏。

學者：脫鈎不可能 歐戰略自主

北京對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任趙永升近日在官媒《環球時報》分析稱，一方面歐盟與中國有高達約24億歐元的日均貿易額，足以讓「脫鈎」不可能發生，因為代價是歐盟國家不可承受的；另一方面，歐盟方面與歐盟重要國家領導人的理念會保持有機的聯繫，例如法國總統馬克龍近年來多次表達的「自主歐洲」思路，與博雷利「非常贊成歐洲有自己的政策」一脈相承。趙指出，歐盟與美國並非總有相同的利益，在關鍵時刻歐洲需要彰顯自己的戰略自主。