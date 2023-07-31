法財長訪華 盼更好進入中國市場 稱中美歐不可能脫鈎 何立峰冀法「穩中歐基調」

【明報專訊】法國經濟、財政及工業、數字主權部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）昨於北京表示，為與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品，並稱法國希望有更好的中國市場准入條件，強調中美歐不存在脫鈎可能。勒梅爾前天與國務院副總理何立峰在北京共同主持第九次中法高級別經濟財金對話時稱，法國歡迎中國投資者；何立峰則表示，中國希望法國能「穩定中歐關係基調」。
稱為貿易平衡需增對華出口
勒梅爾今前往深圳，與包括比亞迪汽車在內的企業高層會面。據路透社報道，勒梅爾在北京與中國官員會面後，昨日在記者會上表示，為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品。勒梅爾說，法國正走在正確的道路上，為法國化妝品更好進入中國市場鋪平道路；並補充說，他反對各國與中國脫鈎的幻想，指中國、美國和歐洲之間不存在脫鈎的可能。勒梅爾還稱，中國公司在歐洲投資和發展業務是件好事。
勒梅爾：歡迎華電動車能源投資
勒梅爾前天與何立峰共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。其間，勒梅爾表示歡迎中國對法國展開重大新投資。據法國國際廣播電台報道，勒梅爾稱「我坦率地告訴你們：法國歡迎中國投資者，尤其是在電動汽車、電池和能源轉型領域」，勒梅爾也指出，「我們歡迎中國在法國領土上的重大投資，但同時也要考慮到哪些（投資）屬於主權範圍，哪些不屬於主權範圍」。
何立峰指出，中國願與法國進一步加強政策溝通，深化務實合作，密切國際與多邊事務協調，推動中法全面戰略伙伴關係邁上新台階。
勒梅爾此次訪行是為參加第九次「中法高層經濟金融對話」。2013年啟動的該對話每年一次，是中法高級別經濟和金融合作機制。今年是自新冠疫情後首次以實體形式舉行對話。會議在北京釣魚台國賓館舉行，討論的議題包括全球金融穩定、發展中經濟體的可持續融資和債務的公平處理、世界貿易組織的作用、氣候變化、糧食安全和生物多樣性等。
核能航天金融達57合作
本次對話以線上線下結合方式舉行，中國財政部前天發布情况說明，指中法在核能、航天航空和金融領域等方共達成22條57項合作成果，包括雙方致力於推動雙邊貿易便利化、中方歡迎法國參與月球探測項目等。
在數碼經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。中國是法國的第三大貿易伙伴，僅次於歐盟和美國。
據法國國際廣播電台報道，勒梅爾今天前往深圳，與中國投資者和當地企業高層會面，其中包括比亞迪汽車高層。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676