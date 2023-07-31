法財長訪華 盼更好進入中國市場 稱中美歐不可能脫鈎 何立峰冀法「穩中歐基調」

稱為貿易平衡需增對華出口

勒梅爾今前往深圳，與包括比亞迪汽車在內的企業高層會面。據路透社報道，勒梅爾在北京與中國官員會面後，昨日在記者會上表示，為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品。勒梅爾說，法國正走在正確的道路上，為法國化妝品更好進入中國市場鋪平道路；並補充說，他反對各國與中國脫鈎的幻想，指中國、美國和歐洲之間不存在脫鈎的可能。勒梅爾還稱，中國公司在歐洲投資和發展業務是件好事。

勒梅爾：歡迎華電動車能源投資

勒梅爾前天與何立峰共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。其間，勒梅爾表示歡迎中國對法國展開重大新投資。據法國國際廣播電台報道，勒梅爾稱「我坦率地告訴你們：法國歡迎中國投資者，尤其是在電動汽車、電池和能源轉型領域」，勒梅爾也指出，「我們歡迎中國在法國領土上的重大投資，但同時也要考慮到哪些（投資）屬於主權範圍，哪些不屬於主權範圍」。

何立峰指出，中國願與法國進一步加強政策溝通，深化務實合作，密切國際與多邊事務協調，推動中法全面戰略伙伴關係邁上新台階。

勒梅爾此次訪行是為參加第九次「中法高層經濟金融對話」。2013年啟動的該對話每年一次，是中法高級別經濟和金融合作機制。今年是自新冠疫情後首次以實體形式舉行對話。會議在北京釣魚台國賓館舉行，討論的議題包括全球金融穩定、發展中經濟體的可持續融資和債務的公平處理、世界貿易組織的作用、氣候變化、糧食安全和生物多樣性等。

核能航天金融達57合作

本次對話以線上線下結合方式舉行，中國財政部前天發布情况說明，指中法在核能、航天航空和金融領域等方共達成22條57項合作成果，包括雙方致力於推動雙邊貿易便利化、中方歡迎法國參與月球探測項目等。

在數碼經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。中國是法國的第三大貿易伙伴，僅次於歐盟和美國。

據法國國際廣播電台報道，勒梅爾今天前往深圳，與中國投資者和當地企業高層會面，其中包括比亞迪汽車高層。

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