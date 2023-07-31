高考結束 走入縣城夜市 高中生暑期變攤主 提前「就業」

明報記者 王佩凡

青年失業率逾兩成 再創新高

夏日炎炎，趁着晚風，許多年輕人來到夜市擺攤。在這個縣城夜市，小販們都很年輕，除了近兩年常見的大學畢業生，還有很多放暑假的大學生，甚至是準大學生，他們支着板櫈小桌，放上手繪招牌，賣一些手工藝品或自製零食飲品。

高中生賣自製豆漿 7天賺20元

小蘇剛高中畢業，一周前到夜市擺飲品攤，賣自製茉莉花香豆漿。小蘇說自己每天做20袋豆漿，賣不掉的當天就扔掉，不賣隔夜產品。因位置較偏，他的豆漿銷情一直「忽上忽下」。一個星期算下來盈利只有20元（人民幣，下同），但他仍然樂此不疲，還把做豆漿多餘的新鮮茉莉花製成手串，一串賣5元。

入夜的廣場十分熱鬧，各類美食攤位一字鋪開，食客或坐或站，手裏都拎了很多袋子。比起顯眼招牌和大批食客，旁邊小巷內大學生和準大學生的攤位人就少了很多。小蘇和幾個朋友一起擺攤，大家此起彼伏的吆喝聲為攤位博來不少關注。雖然盈利不多，但他們表示，主要就是來增加社會經驗，沒想賺多少錢。

大學生稱擺攤「躲清靜 找同好」

街角旁還有大學生擺攤賣自己感興趣的積木和手辦模型，攤主說：「待在家裏經常被父母嫌棄，跑出來還能躲個清靜。反正都是自己感興趣的東西，賣不出去就自己玩。」她說自己整天在家刷手機也無聊，來這邊擺攤還能找到同好。

有用大學專業賺錢 有經營中找報考志向

崔格子在大學的專業是繪畫。趁着暑期，她用自己的專業，在夜市搭起一個紋身攤，每個紋身15元起，銷情好的時候每日收入能有80元左右。雖然賺得不多，但是因為幾乎毋須成本，只要開張就算賺錢。崔格子很樂觀，說話一直帶着笑容，格子媽媽也站在旁邊，為女兒扇着扇子。

有像格子一樣把專業作為擺攤內容的，也有同學在經營的過程中，找到了自己想學的專業。師煦奧今年剛升入高三，暑期他陪打羽毛球結識的好友前來擺攤。

師煦奧說因為自己「社恐」，估計高考結束後不會選擇線下模式做生意，而是採用線上代銷，做羽毛球器材的相關業務。他對做生意很感興趣，去年已經聯繫了許多體育用品經銷商，做起了代理業務，一個半月的時間，獲得了約5000元利潤。這增長了他對銷售的興趣，他說：「特別喜歡賣出東西時的感覺，說的大言不慚一點，就是熱愛。」他打算高中畢業之後就開一家自己的淘寶店，也去多學一些羽毛球相關的知識，未來大學也會選擇商科，把喜歡變為職業。