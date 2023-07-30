訂房售貨網絡供應商 須為京反恐解密協助 元旦起在京寄速遞住民宿等要查身分

司法局：首都防恐襲目標多國事密

有關《辦法》依據2015年底全國人大通過的《反恐怖主義法》制定，北京市司法局在說明時提到，北京作為首都，防範恐怖襲擊的重點目標數量多、政治敏感性強，高規格重大國事活動密集，有必要通過地方立法細化上位法規定，進一步堵塞漏洞。

在立法過程中，北京司法局收集了國家主管部門、軍隊以及京津冀疆等地反恐部門意見，並赴西城區什剎海街道（中南海北面街區）專題聽取各重點目標管理單位的意見建議。

央視報道，該《辦法》明確了網絡平台有配合反恐工作義務，規定互聯網服務提供者要落實網絡安全、信息內容監督制度和安全技術防範措施，防止恐怖主義內容信息傳播；一有發現，應立即停止傳輸、報送紀錄、刪除信息，並向警方或有關部門報告。

《辦法》規定，提供商品銷售或者住宿、即時遞送（點對點速遞）、機動車租賃等信息服務的互聯網服務提供者，應當為公安機關、國家安全機關依法進行防範、調查恐怖活動，提供技術接口和解密等技術支持與協助。翻查《反恐怖主義法》亦有相關規定，不過只籠統提出「電信業務經營者、互聯網服務提供者」有此義務，沒有重點提及行業。

同時，在北京購買散裝汽油、租車、住鄉村民宿、寄速遞，都應進行身分查驗。其中，加油站還要如實記錄購買散裝汽油數量、用途等；郵政、速遞企業應當對寄遞物品採取過機安檢、開封驗視，並登記物品資料，安檢外埠入京寄遞物品。民用無人機所有者應當進行實名登記。

搭長途巴須查身分查物品

交通方面，乘搭北京地鐵的乘客若不接受安檢，將被拒絕進站乘車；搭長途巴士亦須查驗身分，跨城長途巴士應當在起訖地客運站、中途指定客運站內上下旅客，有關客運站要對人員、物品和交通工具進行安全檢查。