投資人盼港成中國試驗田 開發者：談錢多談技術少

指背靠祖國 投資人：港後勁勝星洲

開發者：多談扶持 變「更中心化」

證監會今年6月開放虛擬資產交易平台申請牌照，一系列的舉動，被視為港府欲與新加坡爭奪金融新賽道，亦有人認為是中國希望試水虛擬貨幣。

從深圳搬來大理育兒的Web3投資人雷子和杜杜，微信頭像是各自收藏的一隻熱門NFT「無聊猿」。雷子將港府的舉動視為利好，期待國內開放發展Web3金融服務的一天。在他看來，香港背靠祖國，擁有人才和市場優勢，一旦完全放開去發展Web3，後勁會大過新加坡。

DaliHub創辦人Daniel則感到，在香港參加相關的大會和活動時，這個地方的項目方喜歡說「我們有港府支持」，或者強調有一些機構的支持，「它反而看起來更中心化了」。「實際上真正的創新非常難，更多給人的感覺是不斷在提概念，不斷去解決一些可能本來就不存在的問題。」一切變成似乎離開了政府支持，很多東西就會很難推行下去。「所以在香港，談錢談政策扶持的，明顯就變得很多了。」

他回憶起到黑山等地參加活動，「大家聊的更多的就是一些技術的實現，一些純黑客、純開發者在那邊聊一些東西，所以你在不同地方的感覺氛圍都是很不一樣的。」在他眼裏，發展Web3的最主要要素，首先是鼓勵創新，其次是相對弱的監管，「不能不管，因為它有太多的金融屬性，合規還是得做」，但一刀切在保護了一部分人的同時，「也會去阻止掉或者扼殺掉一些好的創新」。

中國當前的Web3產業佈局主要在數字藏品、人工智能、供應鏈方面，而在虛擬金融領域，則處於嚴監管之下。官方2021年定性虛擬貨幣業務為非法金融活動，不過仍將區塊鏈技術視為未來互聯網領域科技角力的關鍵基礎設施。近期內地擬有條件開放NFT交易，但須通過官方認可和參與打造的區塊鏈平台，並使用人民幣。外界形容，這是NFT的「中國化」。

（中國故事）