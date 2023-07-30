明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

話你知：Web3與數字遊民

【明報專訊】回溯互聯網發展史，興起於上世紀90年代的Web1.0可理解為過去功能簡單、以靜態頁面為主的網站，千禧後發展至今的Web2.0，是如今日常使用的互聯網，相較1.0新增了移動端、社交媒體和雲端。2020年之後，開始走入公眾視野的Web3.0，則建立在邊緣計算、去中心化數據網絡和人工智能（AI）三個層面的技術創新之上，用戶和機器能夠以點對點網絡的基礎與數據、價值和其他交易對手進行交互，而毋須第三方，具有以人為本、保護私隱的特質。

在實際應用方面，加密貨幣是Web3.0世界最為人熟悉的產物，另一新興的「非同質化代幣（NFT）」，通常用於藝術品、歌曲、畫及會員資格認證。此外，Web3.0的相關技術也被應用於分散式自治組織（DAO）、去中心化金融服務（DeFi）、元宇宙（Metaverse）、創作者經濟、供應鏈等等。

數字遊民（Digital Nomads）泛指通過互聯網移動辦公，以支持生活和旅行的一種生活方式。它的特徵是打破了工作與工作地點間的強關係，達成地理位置和時間自由，並享受「地理套利（領取高薪地區人工，在低物價地區生活）」。數字遊民們通常在不同城市，甚至不同國家遠程工作，辦公地點靈活。這種工作生活方式也面臨一些挑戰，例如需自行負擔醫療健康、了解不同地區法律，以及保持合法工作簽證等。

疫情催生更多數字遊民

過去幾年，新冠疫情也催生了一批數字遊民，一些旅遊勝地甚至轉型聚焦數字遊民市場，如百慕達、安提瓜和巴布達、巴巴多斯、愛沙尼亞、泰國、格魯吉亞等國，都通過特殊的簽證項目來歡迎高收入、高質素的數字遊民前往生活居住。

（中國故事）

上 / 下一篇新聞