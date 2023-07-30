話你知：Web3與數字遊民

在實際應用方面，加密貨幣是Web3.0世界最為人熟悉的產物，另一新興的「非同質化代幣（NFT）」，通常用於藝術品、歌曲、畫及會員資格認證。此外，Web3.0的相關技術也被應用於分散式自治組織（DAO）、去中心化金融服務（DeFi）、元宇宙（Metaverse）、創作者經濟、供應鏈等等。

數字遊民（Digital Nomads）泛指通過互聯網移動辦公，以支持生活和旅行的一種生活方式。它的特徵是打破了工作與工作地點間的強關係，達成地理位置和時間自由，並享受「地理套利（領取高薪地區人工，在低物價地區生活）」。數字遊民們通常在不同城市，甚至不同國家遠程工作，辦公地點靈活。這種工作生活方式也面臨一些挑戰，例如需自行負擔醫療健康、了解不同地區法律，以及保持合法工作簽證等。

疫情催生更多數字遊民

過去幾年，新冠疫情也催生了一批數字遊民，一些旅遊勝地甚至轉型聚焦數字遊民市場，如百慕達、安提瓜和巴布達、巴巴多斯、愛沙尼亞、泰國、格魯吉亞等國，都通過特殊的簽證項目來歡迎高收入、高質素的數字遊民前往生活居住。

（中國故事）