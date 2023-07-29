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與格魯吉亞建戰略伙伴 毛寧拒答撐入北約否

【明報專訊】國家主席習近平昨在成都會見出席大運會開幕式並訪華的多國領袖。他在會見格魯吉亞總理加里巴什維利後，雙方發表聯合聲明共同宣布建立中格戰略伙伴關係。針對「格魯吉亞正意圖加入北約，中方是否支持」的提問，中國外交部發言人毛寧婉拒作答。

習近平昨早上對加里巴什維利表示，雙方要以建立中格戰略伙伴關係為新起點，堅持從戰略高度和長遠角度規劃兩國關係，推動中格戰略伙伴關係健康穩定發展，為兩國各自發展振興提供助力；中格雙方要在涉及彼此核心利益問題上相互理解、相互支持，做互尊互信、平等相待的好朋友、好伙伴。

新華社引述加里巴什維利表示，感謝中方尊重格魯吉亞主權和獨立，格方堅定奉行一個中國政策，支持習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將積極參與落實。

曾擬建「台辦公室」 圭亞那承諾守一中原則

當天下午，習近平還與毛里塔尼亞總統加茲瓦尼會談，他希望兩國繼續做相互支持的好朋友、共謀發展的好伙伴。習近平與布隆迪總統恩達伊施米耶會晤時表示，中方願與布方實現更高水平互利共贏和共同發展。在與圭亞那總統阿里會談時，習稱中國和圭亞那雖然相距遙遠，但友誼源遠流長。位於南美洲的圭亞那2021年初鬧出設立「台灣辦公室」風波，阿里昨承諾「堅定恪守一中原則」。

相關字詞﹕大運會 習近平

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