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世大運開幕 習近平籲藉體育促團結 歡迎來賓遊覽成都 體驗「中國式現代化氣象」

【明報專訊】第31屆世界大學生夏季運動會（成都大運會）昨晚8時正式開幕，國家主席習近平和夫人彭麗媛出席開幕儀式並宣布本屆大運會開幕。習近平昨稍早宴請出席開幕式的各國領袖時呼籲，要以體育促團結，為國際社會匯聚正能量；要以這次大運會為契機，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。

大運會素有「小奧運會」之稱，本次成都大運會也是新冠疫情以來，中國首個開放形式舉辦的大型國際體育綜合賽事，首枚金牌將在今日的武術項目中產生。

56民族青年合唱《歌唱祖國》

昨晚開幕式在四川成都東安湖體育公園舉行，央視和新華社等官媒直播開幕畫面。倒數時，會場上方升起煙花，身穿民族服飾的青年合唱《歌唱祖國》，現場進行升國旗、唱國歌儀式，多個地區的運動員隨後進場。

習近平和彭麗媛昨午在成都金牛賓館設宴，接待出席開幕式的國際貴賓。他致詞指出，中國秉持簡約、安全、精彩的辦賽理念，克服新冠疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻，「我們要攜手世界青年，把成都大運會辦成一屆具有中國特色、時代氣息、青春風采的國際體育盛會」。要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，「我們要深化交流互鑒，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑒的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。」

出席宴會的包括印尼總統佐科和夫人伊莉亞娜、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利以及國際大體聯代理主席雷諾·艾德。習近平對嘉賓表示，成都是中國最具活力和幸福感的城市之一，歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。

周日起警蹤處處 鄰近居民不得開窗

不過此時的成都街頭安保森嚴，有當地居民表示，自周日開始已「到處是警察」，開幕式會場附近的居民更是收到居委會通知要求不得開窗。有汶川地震都江堰聚源中學罹難學生家屬對本報表示，自己24小時行蹤被監控，「一天要來看幾次，晚上也來，去不了成都，戒備森嚴」。

（成都世大運）

相關字詞﹕彭麗媛 習近平 成都大運會

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