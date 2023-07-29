北京聞風：下半年拼經濟 政策發力將提速 ／文：鍾鳴九

民間投資不足 就業困難待解決

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩亦表示，上半年經濟數據有兩個值得重點關注的方面，預示今後經濟將總體向好。一是高技術產業投資增長12.5%，遠高於一般製造業及傳統產業的投資增速，反映結構轉型取得突破。二是上半年內地貨物貿易進出口總值20.1萬億元（人民幣，下同），按年增2.1%，規模在歷史同期首次突破20萬億元，顯示中國正實現以更高水平對外開放推動的增長。尤其是相較於歐美，中國的外商投資金額逆勢上漲，且外資投資領域集中於高技術製造業，可謂對中國經濟「用腳投票」。

不過，上半年經濟數據的確反映出一些有待解決的問題，如民間投資不足、內需不足、青年就業難等。清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治認為，宏觀經濟形勢壓力主要表現在市場缺乏一些信心及預期，比如內需不足的問題，主要原因不是市場主體沒有消費能力，而是缺乏消費意願，因此重點任務是如何修復及賦予民眾新的消費信心。

重點任務：重振民眾消費信心

本周，國家金融監管總局負責人透露，官方將把支持恢復和擴大消費放在優先位置，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，增強居民消費信心；住建部部長召開企業座談會，稱穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用；農業農村部副部長劉煥鑫在內蒙古圍繞脫貧人口穩崗就業問題表示，要加強東西部協作和中央單位定點幫扶，進一步做好脫貧人口持續增收工作；內地首批7單混合型科創票據也在本周完成發行，這將拓寬科創金融服務的深度和廣度，為科技型企業紓困解難。此外，科技部、央行、工信部、文旅部等中央部委負責人都接連出現在國新辦的新聞發布會，集中釋放穩預期、提信心的積極信號。

官方數據顯示，上半年內地工業企業利潤降幅正逐月收窄，6月份有明顯改善。吳薩認為下半年中國經濟的復蘇之路，只要國際上沒有特別大的「灰犀牛」、「黑天鵝」事件出現，料會穩中向好。

文：鍾鳴九