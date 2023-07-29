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秦剛重現外交部網站 王毅發表「部長致辭」

【明報專訊】中國外交部昨（28日）更新各欄頁面資料，新任外長王毅「亮相」，而被全國人大常委會免去外長職務的國務委員秦剛，其過往外事活動報道重新出現在「部領導活動」及各相關欄目。

秦剛周二（25日）被免外長職後，數小時內外交部網站幾乎清空其相關內容，「外交部長」欄目下的部長致辭、部長簡歷、部長活動、部長足跡、圖片視頻、講話全文等6個分欄均顯示「信息更新中......」。昨日外交部網站更新後，部長足跡分欄刪除，部長致辭、部長簡歷改為王毅內容，其他分欄重新出現秦剛內容。

其中，「部長活動」欄排前面的是王毅7月26日以來外事活動，之後就是秦剛去年底接任外長後至今年6月25日的外事活動。網站內的檢索功能也恢復正常，而「歷任外交部長」欄未補充秦剛名字。

毛寧：網站更新正常 勿過度解讀

外交部網站並刊登王毅的「部長致辭」。王毅表示，要積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。

外交部發言人毛寧昨回應秦剛是否受查等動向時表示，沒有可以提供的信息，又指過去幾天記者對外交部長的任免提出很多問題，很多問題都重複或高度相似，建議不要再提出重複的問題。對於網站資料更新，她說外交部官方網站發布的內容由外交部自行決定，網站有更新很正常，希望不要過度解讀。

與此同時，人社部昨發布國務院任免國家工作人員信息，當中包括「免去樂玉成的國家廣播電視總局副局長職務」。樂玉成原是外交部副部長，曾被視為接任外長熱門，不過去年轉任廣電總局副局長；這次被免職，引發外界猜測是否牽涉秦剛一事，不過他（60歲）也年屆副部級退休年齡。

明報記者

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