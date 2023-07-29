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杜蘇芮登陸泉州 半天114傷50萬戶斷電 有紀錄之來襲閩第二強 福建全省70萬人受災

【明報專訊】颱風「杜蘇芮」昨早9時55分以強颱風級別登陸福建泉州晉江，登陸時中心最大風力15級（時速180公里），強勁風力造成福建沿海多市受災，大量樹木倒伏，全省逾70萬人受災，超過30萬人要緊急轉移，僅泉州就有114人受傷、超過50萬戶斷電。

昨晚10時，「杜蘇芮」已移入江西境內，降級為強烈熱帶風暴，以時速30公里北上，預計今午降為熱帶低氣壓。

昨晨在「杜蘇芮」登陸點晉江沿海，電視畫面顯示狂風呼嘯，海浪撲上堤岸，橫飛暴雨在狂風之下呈現粉狀，網民上傳短片顯示各地大樹被吹折，甚至有百年老樹連根拔起，眾多戶外招牌和鐵皮、冷氣機跌落地面。泉州海峽體育館頂棚被吹得掀開，部分城區的變壓器短路發生爆炸，泉州南安一輛小貨車在馬路上被掀翻。

百年老樹連根拔起 變壓器爆炸

綜合《新京報》等多個內地傳媒報道，晉江有居民指，昨早9時半風雨最猛烈，早上7時多就開始停電，到當天上午11時還沒有恢復。廈門的黃先生則表示，降雨不算太大，感受不算強烈，水電都沒影響。

在「杜蘇芮」登陸區域的晉江市金井鎮圍頭村，200多戶村民家中停電。村黨支部書記洪水平指，該村的主要產業水產養殖相信將受到較大影響，有三分之二的村民從事水產養殖業。金井鎮石圳村一馬匹養殖公司的負責人指，多個馬棚、十餘盞路燈被吹走，預計損失十多萬元（人民幣，下同）。昨截至中午，泉州有6個鄉鎮的12小時降水超過200毫米。

福建省防汛抗旱指揮部昨公布，截至昨午2時，「杜蘇芮」造成福建省廈門市、漳州市、泉州市等9個設區市的84個縣共72.46萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人，農作物262.3公頃受災，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

泉州市防汛辦通報，該市截至下午1時半有114人受傷，均為輕傷；全市斷電用戶50萬戶，停水504戶。泉州市消防透露，昨上午該市就有33宗火災，383處水浸。

料經濟損失逾億 疏散逾30萬人

全省各級集結救援力量5萬多人，設備3萬多套投入救援。解放軍東部戰區也出動不同兵種，協助疏散危險地帶民眾，清理倒伏樹木。國家財政部、應急管理部緊急預撥2.9億元中央自然災害救災資金，其中9000萬元支持福建、廣東、浙江3省做好防汛救災工作，重點做好搜救、轉移安置受災人員、倒損民房修復等。

「杜蘇芮」是少見繞過台灣島、直接登陸福建的「一手颱風」，昨日登陸前的強度，僅次於2016年的第14號颱風「莫蘭蒂」，並且是有紀錄以來，登陸福建第二強的颱風。廈門、漳州、泉州、莆田等地早前已宣布停工、停產、停課、休市，海陸空交通暫時停運。

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