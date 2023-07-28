新北市八里海灘 漢光演習反登陸

台灣「中央廣播電台」報道，漢光演習反登陸操演今年部署紅、藍兩軍實際對陣，從河口佈雷、河道汽油桶縱火，到灘岸阻絕、殲敵等科目，集結陸海空軍兵力投入操演。

料搶灘後佔台北港 由淡水河奪中樞

第三作戰區政戰主任史順文表示，八里海灘、台北港及淡水河口是北台灣非常重要戰略要地，尤其八里海灘很適合敵人正規登陸，在結合台北港及桃園機場後，戰術上形成一個環形登陸場，有利於敵軍讓兵力快速增長，因此研判敵軍很可能會透過八里海灘突擊上陸，在利用陸戰兵力奪取台北港後，運用快速運輸工具藉由淡水河快速奪取中樞。這次透過對敵情判斷，整合三軍兵力，以仿實戰方式執行聯合反登陸演練，並整合全民總力與常備部隊結合，共同抵禦入侵。

今年漢光演習是總統蔡英文任內最後一次。「中時新聞網」報道，早前感染新冠病毒的蔡英文，昨上午前往新北八里視導演練並勗勉官兵。蔡說，漢光演習是攸關台灣安全、驗收台軍戰力的年度大事，這次演習讓台灣民眾、也讓世界看到守護台灣決心。