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颱風撲福建 泉漳廈休市 歷年登閩颱風 專家料杜蘇芮第三強

【明報專訊】超強颱風「杜蘇芮」今天正面吹襲福建。泉州、漳州及廈門啟動最高級別防颱風一級響應，實行停工、停產、停課、休市的「三停一休」，呼籲市民「人不出門、車不上路」，居民嚴陣以待加強防風。有內地氣象專家指出，「杜蘇芮」很可能成為繼2016年莫蘭蒂後，影響福建最嚴重的颱風。

中央氣象台通報，「杜蘇芮」昨晚10時位於距離廈門市南偏東方向約295公里海面，中心最大風力16級（時速約198公里），以每小時20至25公里的速度北上。最大可能今天早晨至上午，在福建晉江至東山一帶沿海登陸。

居民冷氣機鎖鐵鏈 官方提前鋸樹

網傳短片顯示，為了嚴防颱風，福建廈門有居民在冷氣機鎖上鐵鏈，在門窗貼上「米」字形膠紙。商場門口貼上木板，戶外的一個飛機裝置也被「五花大綁」固定。超市蔬菜乾糧物資幾乎被掃空。因提前下班，地鐵站在下午3時後擠滿趕回家的人群。有民眾發現，工作人員在街上提前鋸大樹，政府解釋是為了避免颱風吹倒樹傷人。

受颱風影響，福建海陸空交通全面受阻，4條兩岸「小三通」航線停航。廈門宣布昨午3時起，在全市範圍內實行「三停一休」，除了民生保障類行業，所有行業停工、停產、停課、休市。晚上10時起，所有居民人不出門、車不上路；廈門市湖里區要求晚上8時起，全區靜默。泉州晉江機場今天停止執飛。東南沿海數百列高鐵列車停運。

中國氣象局一級響應 汕頭潮州五停

在靠近福建的廣東汕頭南澳島，當地居民亦已經做好防風措施，餐桌用繩子綑綁加固、電源插座套上膠袋防水、大牌檔鐵門堆滿沙袋。汕頭、潮州已啟動防颱風一級應急響應，全域高速公路封閉，全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

「中國天氣網」氣象分析師翟羽指出，一般在7、8月登陸福建的颱風，會先登陸台灣，強度經過削減。但今年「杜蘇芮」直撲福建，路徑不多見。「杜蘇芮」有可能成為歷史上，所有登陸福建的颱風中強度排名第三。

中國氣象局昨提升颱風應急響應為一級，繼續發布颱風紅色預警。預計浙江東部和南部、福建、台灣島大部等地部分地區有暴雨或大暴雨。

相關字詞﹕台風 莫蘭蒂 杜蘇芮

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