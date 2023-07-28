駐京周記：「成人小飯桌」難以為繼？

住家菜現炒現賣 配送1至3公里

在小紅書搜索成人小飯桌，可以發現詞條瀏覽量已達679.4萬次，除了北京上海等一線城市以外，昆明、煙台、瀋陽等地，全國各地都加入了成人小飯桌的行列。成人小飯桌的模式大同小異，一般需要提前預訂，配送範圍在周圍1至3公里左右，距離較遠則可以選擇自付配送費，也可自提。

很多成人小飯桌的商家是全職媽媽，她們給家人一天三頓做飯，不如多做一點分享，順便轉零花錢。愛做飯的可可媽就表示，做成人小飯桌後「買點小玩意，不用再跟老公伸手要錢，已經很滿足了」。

首批店家已倒閉 嘆疲累回報少

儘管供需要求都很大，但據內媒報道，第一批成人小飯桌已經倒閉。「養貓的老姐姐」在北京大望路工作，早上10時半上班，晚上7時半下班。她說：「每天下班到家炒菜燜飯打包，從8點多忙到凌晨兩點……每天只能睡五六個小時」，收入卻「不夠我做醫美補救我曬黑的臉跟胳膊」。「三周下來整體覺得付出與回報不成正比，還影響我心情。」她決定不再做小飯桌生意。

除了不賺錢之外，累也是很多人停業的原因。小飯桌大多是一人包辦一切，定菜單、買菜、處理、炒菜做飯、配送，還要維護客戶，保持社交平台的更新。很多人在體驗過之後發現工作強度比上班還高，決定退出。

價格高，沒有衛生保證也是一大問題。各類社交平台上，小飯桌的訂價各不相同。以北京為例，兩葷一素包配送，一餐35元（人民幣，下同）。而《2023中國中式餐飲白皮書》中提到，一線城市快餐碟頭飯單價約29元，外賣客單價在32元左右，一些小飯桌飯菜已超過外賣盒飯價格。

而且大部分小飯桌都是私人開設，沒有衛生許可、經營執照，再加上夏天天氣炎熱飯菜變質，菜品的質量問題難以保證，小飯桌的經營合法性受到質疑。

對於經營者來說，如何做到正規、衛生，有利可圖是下一步需要思考的問題；而對於消費者來說，選擇外賣，還是選擇小飯桌，怎麼吃，吃多久，小飯桌確實提供了新思路。

明報記者 王佩凡