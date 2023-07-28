批華補貼晶片過剩 美協調盟友應對

雷蒙多否認延遲宣布管制晶片出口

據路透社，雷蒙多26日出席智庫「美國企業研究所」（AEI）座談時稱，中國投注大量資金補貼將造成晶片產能過剩，這是必須考慮並與盟友共同合作以解決的問題；美國必須投資尖端晶片生產力，並阻止讓最先進的技術流入中國。雷蒙多透露，美國正與產業領袖與和盟友協調，制定一套量身定制的出口管制措施；雖然這將使美企蒙受損失，但強調「為了確保國家安全」。

此前一天，美參議院通過一項《2024財年國防授權法案》修正案，要求美企向聯邦機構通報其對華技術領域的投資情况，包括半導體和人工智能等。報道指出，最新措施要求就某些境外投資作通報，而不是審查或禁止某些交易，並且針對的行業更少。美媒此前透露，美國計劃8月底前完成管制赴中國投資的相關草案，可能只針對半導體、量子計算和人工智能領域投資，措施也只適用於新增投資，不涉及生物技術和能源行業。

新華社周三發表時評，概述中美近期伴隨着高層互動的交往逐步回溫，指出中美關係愈是低谷，愈需要加強民間交往；另亦話鋒一轉批評，美國政府全方位對華遏制打壓，推出一系列限制舉措，並試圖通過操弄醜化中國形象，在美國社會散佈疑華厭華情緒，「這是試圖破壞中美關系的民意基礎，是對兩國友誼建設者數十年心血的極大不尊重，是對歷史的不負責任」。