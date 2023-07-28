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世大運今開幕式 「太陽神鳥」領航 飛天大熊貓成亮點 習近平偕外國領袖出席

【明報專訊】第31屆世界大學生夏季運動會（簡稱「成都大運會」）開幕式於今晚8時在四川省成都市東安湖體育公園主體育場舉行，國家主席習近平將出席開幕式並宣布本屆大運會開幕。主題為「成就夢想」的開幕式總時長在100分鐘以內，包括文藝演出15分鐘，將讓來自全世界的大學生和熒幕前的觀眾，乘着太陽神鳥的光輝感受穿越三千年的古今對話。

為迎接大運會，成都街頭裝點豐富多樣的大運會主題元素，除了各種主題花壇、標語，太空航天版大運會吉祥物「蓉寶」、川劇版「蓉寶」等商品隨處可見。當地市民透露，靠近大運會場館的居民社區已收到通知，開幕式期間實行「靜默」管理，要憑證出入小區。成都中心地帶的天府廣場，連日增加警車戒備，昨多次實行短暫交通管制。

成都大運會是繼2001年北京大運會、2011年深圳大運會之後，內地第三次舉辦大運會，也是中國西部首次舉辦國際綜合運動會。約有來自170個國家和地區的一萬餘名運動員及官員赴蓉參加。

除了運動員，據外交部披露，來華出席開幕式並訪問的有印尼總統佐科、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利等外國領導人。原定出席的斐濟總理蘭布卡因不慎摔傷而推遲訪華。

習晤印尼總統 稱支持新首都建設

昨下午，習近平在成都會見佐科，習表示中方支持印尼新首都建設和北加里曼丹工業園開發，願同印尼拓展新能源汽車、智慧城市等領域合作，共同促進產業數字化轉型；中方願同東盟深化全面戰略伙伴關係，共同打造地區穩定中心、發展高地。會見後，兩國元首共同見證簽署農產品輸華、衛生、聯合研發以及中印尼「兩國雙園」建設等多項雙邊合作文件。今天，習近平將為來華出席開幕式並訪問的外國領導人，舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

成都大運會開幕式總導演陳維亞表示，開幕式遵循「簡約、安全、精彩」的總要求，全體開幕式演員、志願者中，99%都是大學生。15分鐘文藝演出《青春追夢》沒有著名歌手或演員參與，只有個別高難度高空環節由專業青年演員完成。

陳維亞透露，開幕式上，創意來源於成都金沙遺址的「太陽神鳥」貫穿始終。從開幕式的第一秒倒計時開始，到最後聖火點燃結束，它始終存在。除了太陽神鳥，大熊貓將是開幕式上的一大亮點。不僅有大熊貓之間的歡樂舞蹈，還有吊威吔的「大熊貓」飛到空中。

為了出席開幕式，習近平提前抵達四川。25日下午和26日下午，習近平先後在四川省廣元市、德陽市分別考察了翠雲廊古蜀道、三星堆博物館，了解當地推進歷史文化傳承、加強生態文明建設和歷史文化遺址發掘研究、文物保護修復等情况。

成都大運會將於8月8日閉幕。本次大運會共設有18個競賽項目269個小項，將產生269枚金牌。

（成都世大運）

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相關字詞﹕大學生 文藝表演 習近平 開幕式 成都大運會

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