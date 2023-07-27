華指美網攻地震監測中心 竊數據摸清地下軍事基地

武漢警方立案偵查 稱嚴重威脅國安

武漢江漢公安分局表示，已對此案立案偵查，初步判定，此事件為境外黑客組織和不法分子發起的網絡攻擊行為。《環球時報》報道，經國家計算機病毒應急處理中心和360公司監測發現，此次發動網絡攻擊的境外黑客，具有政府背景，初步證據顯示有關網絡攻擊來自美國。中國去年6月也曾指摘美國國家安全局（NSA）網絡攻擊西北工業大學。

央視記者主理的公眾號「玉淵譚天」引述專業人士介紹，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速的變化，而獲取地震監測中心的相關數據，可以推導出某一區域的地下結構和岩性。例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是不是地下軍事基地或指揮所。

報道以海灣戰爭為例指出，由於美軍在戰前就對伊拉克的地質資料進行大規模獲取、分析，確定了伊軍的指揮機構藏在地下30米處，戰爭一開始，美軍發射了帶有地質信息晶片的激光制導鑽地炸彈，直接摧毁了伊軍的指揮機構。

此外，目前中國地震監測中心數據會愈來愈多維，亦有同步監測地下水位與土壤等信息。

《環球時報》也引述專家稱，黑客竊取的地震烈度數據（即烈度和震級），是衡量地震破壞力的兩個重要指標，與國家安全息息相關。

外交部：採必要措施維護網絡安全

中國外交部發言人毛寧昨回應稱，據中方相關機構通報，有外國政府背景的黑客組織對武漢市地震監測中心實施了網絡攻擊，嚴重威脅中國國家安全，「我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全」。

毛寧還強調，美國政府一方面對包括中國在內的全球各國從事惡意網絡活動，另一方面卻反覆炒作「中國黑客攻擊論」，是典型的雙重標準和政治操弄。毛寧表示，美方把網絡安全問題政治化、武器化的做法，嚴重干擾了國際社會通過對話合作共同應對挑戰的努力，嚴重損害了國家間的互信。