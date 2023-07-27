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漢光演練關鍵基礎設施防護 蔡英文戴罩檢閱

【明報專訊】台灣漢光39號實兵演習昨日（26日）進入第三天，為強化關鍵基礎設施防護，憲兵指揮部當天凌晨於台北車站演練，模擬民眾遭敵軍挾持，憲兵、警察合作壓制；現場有外籍人士現身，於演練結束後與現場台軍方高層互動交流，引起關注。前天確診感染新冠病毒的台總統蔡英文，昨日上午至桃園煉油廠視導演習。

外籍觀摩 與台軍高層交流

漢光演習以大陸解放軍為假想敵。中央社報道，昨日的關鍵基礎設施防護是演習「重中之重」，由於此次演習有美方觀摩團抵台，並給予台軍意見，台北現場昨出現外籍人員交流，但未知是否為美方人員。

昨凌晨的演練模擬台北車站大廳裏民眾遭到敵軍挾持，接到捷運警察報告後，憲警人員趕到現場與敵軍展開激烈攻防，成功壓制敵軍；此時車站地下室出現爆炸物，爆破小組挺進並取出爆炸物，並於戶外空曠處引爆。

除了台北車站被列為漢光演習關鍵基礎設施防護重點，全台各地的煉油廠、發電廠，也在此次演習中驗證，以借鑑烏戰經驗，確保戰時相關設施能持續運行。

蔡英文前天確診後取消當天下午行程，經醫療團隊評估認為，身體恢復良好。她昨上午至桃園煉油廠視導演習，全程佩戴口罩，現場陪同將領、大合影官兵也都戴口罩。蔡英文聽取簡報及到場視導實兵演練後表示，關鍵基礎設施和台灣安全、民生需求息息相關，要持續強化各項防護演練，為守護台灣努力。

台國防部昨表示，因應颱風杜蘇芮警戒區域擴大，原訂今天於中部地區舉行的萬安46號演習取消，不實施防空警報傳遞與發放等演練；另外，海軍預置AAV7突擊車於台南、屏東等處待命救援。

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