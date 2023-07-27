外媒追問秦剛消失 外交部：無更多信息 記者會實錄涉秦剛答問沒刊出 劉銳紹：純健康問題概率小

駐美大使留名 外長除名

秦剛前日被免後，數小時內外交部網站幾乎清空其相關內容，只餘兩項資料，包括「駐美歷任大使」欄有其名字，以及今年3月6日通知次日秦剛會出席全國兩會外長記者會。而「外交部長」欄目下的部長致辭、部長簡歷、部長活動等6個分欄均顯示「信息更新中......」；「歷任外交部長」欄亦沒秦剛名字。

毛寧昨被外媒連番追問秦剛免職原因時回應：「新華社已經發布了消息，十四屆全國人大常委會第四次會議有關決定和中華人民共和國主席令表示得很清楚，建議大家查閱，我沒有更多的信息。」

有問「冀讓外界了解到什麼」

毛寧反問「你了解到什麼」

對於秦剛是否接受腐敗調查、目前人在哪裏？毛寧稱沒信息可提供。有外媒問中國政府是否希望藉秦剛事件「讓外界了解到什麼」，她則微笑答「我們只是發布信息。我想問你，你了解到了什麼？學到了嗎？」對於如何評價秦剛任內工作，毛寧稱自己不是回答這問題的適合人選。外交部網站昨公布的當天發言人答問實錄，涉秦剛答問無一刊出。

時事評論員劉銳紹昨向本報指出，依據中國官場慣例，官員純因「健康問題」以至無法履職的概率很小，很多個案規律顯示，最多的是政治上出事，其次是經濟上有問題、鬧桃色新聞。他強調無謂去猜原因，且就算公布「也不一定是真的」；惟事件透出在中國官場內部，官員選拔任免過程難尋公開透明的制度或原則參考。

京學者料對美外交弱化個人色彩

北京政治學者吳強認為，從長期看，今次事件將令中國對美外交進入一個外交官個人色彩更加弱化階段；不論是王毅或中國駐美大使謝鋒，可能都將傾向於「躺平」，直到俄烏戰爭或其他重大事件出現進展。而秦剛的不尋常任免過程，以及謝鋒、外交部發言人毛寧等前同僚對事件的「玩味回應」看來，已可以排除秦剛單純因健康離職這一說法，「否則相信外交部會進行說明」。

政治新聞網站Politico引述美國政界人士評價指，秦剛任職駐美大使時期，「易怒對話者」性格在華府人盡皆知；白宮國家安會前助理古柏形容秦剛「並非很有效率」，秦走後「美中難題可能是消除了一個障礙」。不過亦有企業顧問表示秦剛研究美國數十年，其專業沒用武之地，對美中關係是一種損失。

布林肯：祝福秦一切順利

美國國務卿布林肯25日稱，免職秦剛是中國的主權決定，祝福秦一切順利，希望能與重新就任外長的王毅建立良好合作關係；白宮發言人也說華盛頓與北京的關係與溝通，不因中國外交人事變化而發生改變。日本內閣官房長官松野博一昨稱，日方對中國政府人事變動沒有立場表達。

明報記者

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