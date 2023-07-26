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石家莊爆紅搖滾歌 改編成正能量歌

【明報專訊】河北石家莊拘留脫褲搖滾歌手，順應近年社會文化環境變化。最典型的轉變是，萬能青年旅店樂隊十幾年前爆紅的搖滾歌曲《殺死那個石家莊人》，兩年前被河北共青團改編成正能量歌曲《殺不死的石家莊人》。

生猛、直擊石家莊人靈魂的歌詞「如此生活30年，直到大廈崩塌，雲層深處的黑暗啊，淹沒心底的景觀」等，改成了「翻天覆地二十年，奮進的國際莊，匯聚起騰飛夢想，奏響衝鋒的號角」，原本歌曲講述上世紀末石家莊迎來工人下崗潮後迷惘的心境，改編後已變為正能量勵志歌曲，歌頌石家莊的日新月異。

而在石家莊當局本月初宣布要全面打造中國「搖滾之城」後，河北文旅廳17日又發布短片《殺不死的石家莊》，描述了石家莊用頑強對抗失落，「用搖滾反擊平庸」。短片介紹「石家莊」和英文直譯（Rock Home Town）名字帶有巧合，預言了它成為中國的「搖滾之鄉」，這裏誕生300多家本土樂隊以及多個中國搖滾樂的中堅力量，還有華北平原第一樂隊萬能青年旅店。

市民：政治護城河要「穩」 搖滾最怕

對於打造「搖滾之城」，有石家莊民眾直言「作為政治護城河，要的就是穩，但搖滾最怕的就是穩」；還有石家莊市民表示：「連『殺死』都要變成『殺不死』，不能接受黑暗怎麼接受搖滾。」不過也有石家莊市民認為「只有在各種試錯中去嘗試，才能真正走出適合石家莊的搖滾之路」。

明報記者

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