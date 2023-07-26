石家莊搖滾樂手除褲演奏遭拘 官方欲打造「搖滾之城」 網民指「葉公好龍」

通報斥「危害公德」 樂隊公司罰款停業整頓

綜合「極目新聞」等內媒報道，石家莊市文化廣電和旅遊局在通報中稱，23日接獲民眾舉報，指「紅糖LIVEHOUSE」組織的商演中，某樂隊歌手有不當行為後，立即立案調查。

通報稱，經查河北紅糖文化傳播有限公司（「紅糖LIVEHOUSE」）在7月22日商業演出中存在「危害社會公德」等問題，造成不良社會影響。當局依據《營業性演出管理條例》，責令該公司立即停業整頓，並依法對其作出警告、罰款20萬元的行政處罰；同時對涉事樂隊嚴厲訓誡。此外，當地公安機關也依據《治安管理處罰法》對涉事歌手丁某行政拘留。

網傳短片顯示，被處罰的樂隊在演出時，其中一名男性成員將褲子除下，穿著內褲彈奏歌唱。另一段短片顯示，演出間隙，上述成員將褲子反覆除下穿上，場下亦有男觀眾大喊「把內褲也脫了」。該樂隊據報為「暴力香檳樂隊」，樂隊經紀人承認涉事歌手為樂隊成員。

有網民批樂隊借搖滾「低俗當自由」

上述影片於網絡廣泛流傳。該樂隊成員除褲舉動，被一些網民批評行為低俗，是「借着搖滾的名義把低俗當自由」。但也有網民指石家莊對搖滾是「葉公好龍」，亦有人稱當局此舉是「規定搖，限期滾」。

石家莊市文旅部門指，儘管當地近日正在舉行「搖滾之城」音樂演出季，但涉事演出是「紅糖LIVEHOUSE」自己組織的演出，並非「搖滾之城」音樂演出季的活動，暴力香檳樂隊也不是官方邀請的樂隊。

隨着「搖滾音樂演出季」近日開啟，石家莊市委書記張超超本月曾高調表態，指要抓好搖滾音樂等文體活動，不斷提高城市吸引力。網傳名單顯示，創作《殺死那個石家莊人》的萬能青年旅店樂隊主唱姬賡，和「紅糖LIVEHOUSE」負責人李唱，都參加了日前「石家莊搖滾樂調研座談會」，與會的還有省、市各宣傳部門領導。