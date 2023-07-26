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台軍營彈藥放地後爆炸 天眼還原經過

【明報專訊】一連5天的台灣漢光演習前日下午展開，惟當天基隆陸軍營區有官兵在搬運120迫擊炮彈藥時發生爆炸，共有9名士官兵受傷，其中2人傷勢嚴重，手臂疑遭炸斷。至於爆炸原因，仍有待進一步調查。

蔡英文探傷兵 後確診新冠

現場畫面顯示，彈藥庫前地上擺滿120迫擊炮彈藥，受傷的官兵倒臥在地，地面可見血漬，同袍及消防員搶救傷兵。另外兩名官兵在牆邊，靠着牆角向着整排迫擊砲射水降溫。

中央社報道，檢方調閱營區監視器畫面，拍到2名事後重傷的士官，從彈藥庫將迫擊炮彈搬出放在地上，不久後就爆炸。其中，重傷洪姓中士左臂從手肘到手腕處幾乎斷裂，血肉模糊，一度失去生命迹象，經急救後恢復呼吸、心跳；重傷尹姓上士臉部和雙手有二度至三度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，2人均已轉送三軍總醫院內湖總院治療。

台灣總統蔡英文昨上午前往醫院探視傷者及向家屬致意。隨後，台灣總統府發言人表示，蔡英文結束當日上午行程後，午間略感身體不適，經快篩後呈現新冠病毒陽性反應，症狀輕微。

杜蘇芮襲台 演習調整取消

漢光演習周四即將進入反登陸重頭戲，蔡英文可能未能前往視察，而台灣國防部昨晚也指出，因應超強颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，台灣東部地區花蓮縣、台東縣原訂26日「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

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