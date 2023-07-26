習：加強軍事治理頂層設計軍費監督

據新華社報道，習近平在集體學習會上發表講話。他表示世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，要加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。

促加強跨軍地治理 搞好溝通協調

習近平說，高層機關和高級幹部要帶頭解放思想，高度重視基層治理，把軍事治理同改革和法治有機結合起來，鞏固拓展國防和軍隊改革成果。他強調，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力的內在要求；中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任；軍隊要同地方搞好溝通協調，充分發揮軍事需求對國防建設的牽引作用。要持續優化體制機制，完善組織體系，健全政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。

另外，日本共同社前日引述文件指出，習近平在2020年12月21日中央軍委一場閉門會議曾強調，中國軍隊需要「為戰爭爆發及後續連鎖效應做好準備」，並下令軍隊「每時每刻準備好作戰」，以維護國家主權和利益。他稱，如果區域衝突爆發且持續下去，可能會擴及到更廣泛的地區，但他否定會再度爆發世界大戰的可能。