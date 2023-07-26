華改建柬海軍基地近完工 可泊航母 美專家：增南海戰略優勢 中國否認專用

尺寸設計似中方吉布提基地

雲壤（Ream）海軍基地位於柬埔寨西南部一個半島上，面向泰國灣，是通往南海的戰略要地。外媒過往曾報道指，這是中國繼非洲吉布提後，在海外建設的第二座類軍事基地；中方則稱該項目為「中國援助雲壤海軍基地升級改造項目」，於2022年動工。

《金融時報》根據美國商業影像公司BlackSky拍攝的照片報道，雲壤基地的碼頭幾近完工，尺寸和設計都與中國軍方海外唯一軍事基地吉布提基地使用的碼頭相似。兩者都有335米長的區域，長度足以停泊包括航空母艦在內的大型戰艦。

報道指，中國擁有比美國規模更大的海軍，但想將海上力量擴展到遠洋及深海，缺乏「藍水」海軍（擁有跨區域乃至全球遠洋部署能力）所需要的國際基地網絡和後勤設施。而進入泰國灣的基地，將為中國提供戰略優勢。

報道引述一名前美國情報官員表示：「美國政府內部一直爭論，中國到底會用這個基地做什麼，以及為什麼它會比在南海或海南島的基地更好。」該名官員指，在另一個國家設立基地，或會使美國在衝突發生時的軍事反應，面臨複雜的狀况。如果中美開戰，美國可以轟炸南海的基地。「但就這個基地而言，我們轟炸的是柬埔寨領土。」

美國前中央情報局中國軍事問題高級專家韋德寧（Dennis Wilder）則表示，基地最大的戰略價值，體現在南海緊張局勢升級為軍事對抗之時，「他還將擴大和增強中國針對馬六甲海峽戰略航道的海軍作戰能力。在與美國及其地區盟友的任何衝突中，馬六甲海峽是至關重要的咽喉點」。

雲壤基地原本是柬埔寨和美國年度聯合訓練和海軍演習的地點，不過在2017年，柬埔寨宣布中止合作。在2019年，美媒指中國以資助改建雲壤基地設施，換取該基地的專屬使用權。

柬：中國軍隊只會是基地訪客

不過中柬兩國都否認該基地將是中國的專用海軍基地。柬埔寨首相洪森在3月中曾表示，「中國的軍隊和其他國家的軍隊，只會是基地的訪客」。中國駐柬大使王文天在2022年的動工儀式上指出，該項目「符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對任何第三方」。中國外交部也曾表示，基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整，和打擊海上犯罪的能力；柬埔寨憲法不允許外國在柬埔寨建設軍事基地。

美國在中國周邊的日本、韓國、新加坡等地設有軍事基地，今年初還與菲律賓達成協議，使菲律賓向美軍開放多四個軍事基地。