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政治局委員重掌外交部 王毅25年首人

【明報專訊】現年69歲的王毅，結束10年兩屆外長生涯僅4個月餘，以中共中央政治局委員身分再度出掌外交部，做法打破數十年慣例，也讓王毅成為25年來，繼錢其琛後第二名由政治局委員兼任的外長。

秦剛自6月25日後脫離公眾視線，外交活動即多由王毅「代行」。繼本月中到印尼雅加達出席東盟系列會議後，王毅以中共中央外辦主任身分，本周一（24日）在約翰內斯堡出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議，與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫等人舉行場邊會晤。

著名「日本通」 從事外交工作逾40年

王毅在外交系統工作逾40年（其中5年任國台辦主任），他畢業於北京第二外國語學院日語專業，進入外交部後長期在亞洲司工作、被派駐日本，是著名「日本通」。2013年起王毅擔任外長；2018年以國務委員職務兼任外長。去年10月中共二十大後，王毅進入政治局，兩個月後卸任外長，在今年3月卸任國務委員，並接替楊潔篪出任中央外事工作委員會辦公室主任。根據中共文件《黨政領導幹部職務任期暫行規定》，黨政領導幹部在同一職位上連續任職達到兩個任期，不再推薦、提名或任命擔任同一職務。王毅今次相隔4月再任外長，明顯是特殊安排。

過往總理周恩來、副總理陳毅都曾兼任外長，在1990年代，第七任外長是由政治局委員、副總理錢其琛兼任，錢其琛於1998年3月卸任外長職務，王毅是繼錢其琛後，另一名政治局委員掌管外交部，被外界視為25年來最有權力的外長。

相關字詞﹕多邊主義 網絡安全 王毅

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