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中國載人登月火箭 主發動機完成驗證

【明報專訊】中國航天科技集團六院昨透露，中國載人登月火箭長征十號的主發動機前日又完成一次點火試車，驗證了火箭飛行任務對發動機的全部要求，為發動機技術狀態固化、產品技術基線確立、可靠性提升提供了有力支撐。

「央視新聞」報道，此次試車的發動機採用先進的液氧煤油作為燃料，由現役長征五號等新一代運載火箭使用的大推力液氧煤油發動機改進而來，推力達到130噸級，將用於中國載人登月所使用的長征十號運載火箭的芯一級和助推器。

航天科技集團六院165所研究員周獻齊介紹，從試車來看，發動機圓滿達到了相關試驗要求，此次考核了發動機的啟動、關機以及高工况低工况、運行的平穩性，相關參數也都全部獲得。

據航天科技集團六院介紹，該發動機在研製過程中，應用了許多新材料、新工藝、新技術，科研人員先後攻克了發動機起動關機時序、發動機大範圍連續變推力、發動機長壽命高可靠等關鍵技術難題，為發動機的下一步研製奠定了堅實基礎。

周獻齊表示，發動機試驗完成後，下半年還將進行若干次高空模擬試驗，以最終確定該發動機的相關性能和參數，為載人登月主動力發動機的研製作出航天人應有的貢獻。

中國載人航天工程辦公室此前公布了中國載人登月初步方案，計劃2030年前實現登月展開科學探索。

相關字詞﹕長征火箭 登月 中國航天

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