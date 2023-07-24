杭州暴雨致山洪 水漫民居5死3失聯

逾百處地質險情 26房屋損壞倒塌

據官方「富陽發布」微信公號消息，前天傍晚至昨日凌晨，富陽區短時強降雨引發山洪致局部山泥傾瀉和泥石流，涉及大源鎮等鄉鎮。截至昨日下午2時，共有5人死亡、3人失聯（仍在搜救中）；全區發生小流域山洪32處、地質災害險情144處、危舊房損壞或倒塌26處。

綜合「極目新聞」等內地媒體報道，當地駱村村委會工作人員證實，有7名村民被冲走，後有5人被找到。被找到的5名村民中，有一人送醫後不治身亡，另4人被找到時已無生命體徵。

多輛私家車捲河中

有網絡影片顯示，一條河道中，急流從上游傾瀉而下，漫過河岸冲入河道兩邊的居民家中，幾輛私家車被急流捲入河中；消防救援人員在夜間展開救援工作。

杭州市富陽區大源鎮駱村有村民昨表示，前天下午5時許，當地開始下大暴雨。大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裏多戶村民家的房子進水，有車子被冲走。有村民稱，發生泥石流的河道叫駱村溪，最近一次發洪水大約在5年前，以前發洪水也沒有今年嚴重。