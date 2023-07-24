杭州暴雨致山洪 水漫民居5死3失聯

【明報專訊】浙江杭州富陽區部分區域前天（22日）下午突降暴雨，大源鎮一村子突發洪水，多戶村民家房子被淹，已造成5人死亡3人失聯。目前，杭州市公安局富陽分局牽頭，各部門專業救援隊伍和鄉鎮綜合救援人員正全力搜救及轉移當地居民。
逾百處地質險情 26房屋損壞倒塌
據官方「富陽發布」微信公號消息，前天傍晚至昨日凌晨，富陽區短時強降雨引發山洪致局部山泥傾瀉和泥石流，涉及大源鎮等鄉鎮。截至昨日下午2時，共有5人死亡、3人失聯（仍在搜救中）；全區發生小流域山洪32處、地質災害險情144處、危舊房損壞或倒塌26處。
綜合「極目新聞」等內地媒體報道，當地駱村村委會工作人員證實，有7名村民被冲走，後有5人被找到。被找到的5名村民中，有一人送醫後不治身亡，另4人被找到時已無生命體徵。
多輛私家車捲河中
有網絡影片顯示，一條河道中，急流從上游傾瀉而下，漫過河岸冲入河道兩邊的居民家中，幾輛私家車被急流捲入河中；消防救援人員在夜間展開救援工作。
杭州市富陽區大源鎮駱村有村民昨表示，前天下午5時許，當地開始下大暴雨。大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裏多戶村民家的房子進水，有車子被冲走。有村民稱，發生泥石流的河道叫駱村溪，最近一次發洪水大約在5年前，以前發洪水也沒有今年嚴重。