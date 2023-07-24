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中央發文挺民企 學者：民營新定位

【明報專訊】中共中央、國務院近日就關於促進民營經濟發展壯大發布31條意見力挺民企。《意見》提出民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。中國宏觀經濟研究院決策諮詢部主任孫學工對此表示，《意見》給了民營經濟在中國式現代化中新的定位。

稱民營經濟「不退場 發揮重要作用」

「澎湃新聞」引述孫學工認為，過去一段時間有人提出「民營經濟退場論」，不過在中國式現代化新階段、新目標中，民營經濟不僅不能退場，還要發揮重要作用。意見書提到，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，這給了民營經濟一個新定位。

孫學工說，隨着進入中國式現代化建設新階段，民營經濟在中國式現代化中的定位需要更明確。民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，這是高品質發展的重要基礎，也是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。

「今年是疫情防控平穩轉段、逐步回歸正常的關鍵之年」，孫學工說，疫情對於民營經濟帶來較大衝擊，很多指標出現明顯下滑，有的指標甚至出現負增長率，目前是促進經濟恢復的關鍵時期，有必要採取有效措施促進民營經濟發展壯大。孫學工強調，中國外部經濟環境也有所變化，包括民營企業在內的中國企業正面臨美國經貿打壓等問題，有必要加大民營企業支持力度，克服新的發展阻力。

孫學工表示，需要加緊推出、落實意見書具體配套措施，各個部門要做好組織協調、相互配合；另外還要致力於消除政府官員、國企員工與民營企業打交道的顧慮，落實盡職免責，營造更好的營商環境。

相關字詞﹕中共中央 中國式現代化 新定位 民營經濟

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