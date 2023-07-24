神探李昌鈺涉偽證致冤獄 美法院裁須賠償金額待定

另涉私自帶離證物案

據美聯社報道，美國聯邦法官21日裁定， 李昌鈺對於一宗1985年謀殺案的審判過程揑造證據負有責任，可能面臨巨額賠償。李昌鈺尚未針對21日的裁決作出回應。他的其他案件現也一併被檢視，包括被控將一宗謀殺案的證物未經正當程序帶離案發現場。

康乃狄克州西部城鎮新米爾福德（New Milford）於1985年12月發生一宗謀殺案，65歲男子卡爾（Everett Carr）被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受7次重擊。事發時分別18歲及17歲的柏奇（Ralph Ricky Birch）及亨寧（Shawn Henning）被列為疑犯。

1985案發 兩疑犯判囚50餘年

2020撤罪 提告李昌鈺警方

案發後，原本沒有法醫證據顯示柏奇和亨寧與這宗謀殺案有關。但是，檢方在1989年審判時出示李昌鈺提出的證據，也正因李的證據，疑犯分別被判55年和50年有期徒刑。柏奇服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，而亨寧則在2018年獲緩刑。他們的罪名都在2020年因罪證不足被法院撤銷，也因此對李昌鈺、8名警方調查人員及整個新米爾福德鎮提告。

聯邦法院法官博爾登（Victor Bolden）21日裁定，李昌鈺當年沒有提供證據支持自己的證詞，例如除了陳述自行展開檢測，案件紀錄未有包含曾進行該類檢測任何證據等。

法官的最新裁決，將使得警方人員和新米爾福德必須接受陪審團審判。由於控告李昌鈺的部分，原告請求的簡易判決已獲准，因此陪審團只剩下判他須付多少損害賠償金。

辛普森案任專家證人 聲名大噪

李昌鈺現年84歲，有「華人神探」之稱，曾任康乃狄克州法醫實驗室主任，現任康州紐海芬大學李昌鈺刑事司法與鑑識科學學院榮譽教授。1995年，李昌鈺在美國前男子美式足球員辛普森（OJ Simpson）殺妻案中出任辯方專家證人，令他聲名大噪。