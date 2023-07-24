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台漢光演習今啓 涵海纜中斷備援無人機防禦

【明報專訊】台軍漢光實兵演習今天（24日）起一連5天舉行，台媒引述知情人士表示，其間將進行海底電纜中斷時的備援通訊系統接替演練；同時，由於防禦無人機為未來戰場重中之重，外離島地區演習期間將演練防禦不明無人機。

連結台灣、馬祖的兩條海底電纜今年2月中斷，導致島上設施及對外通訊受到嚴重影響。以解放軍為假想敵的台軍漢光39號實兵演習24日起至28日舉行，中央社引述知情人士表示，屆時將進行海纜中斷時的備援通訊系統接替演練。台國防部指出，年度漢光演習均會規劃資安及通訊課目，並結合例如海纜中斷等狀况做演練。

知情人士還指出，解放軍無人機日前時常擾飛外離島區域，台軍以實彈防衛射擊並驅離，事後台軍也設置由台灣「國家中山科學研究院」研製的無人機防禦系統。由於無人機防禦在未來戰場將成為重中之重，此次也將演練無人機的情報蒐集與不明無人機的應對等作為。

另外，過往漢光演習均有美方觀摩團赴台，此次美軍也循例赴台觀摩。台國防部對此僅回應，年度內台美軍事交流均按計劃執行；相關交流內容細節，台國防部循例沒有評論。

桃園機場反空降首演練

據台國防部公開資訊，演練分「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」及「國土防衛作戰」等三大重點。較矚目科目包括：25日在台東民用豐年機場的驗證備援起降及整補作業，將有F-16V戰機、C-130H運輸機起降；26日首度在桃園國際機場進行的為期約一小時反空機降演練，屆時桃機將實施空域管制；27日在被稱為是戍守政經中樞「防衛鐵三角」的新北八里海灘、台北港及淡水河口，進行聯合反登陸操演。

除戰力保存外，海上截擊作戰演練主要驗證重要航道聯合反封鎖、護航及反潛作戰等戰術作為；「國土防衛作戰」將整合同心、自強、民安及萬安演習，統合軍、警、消、民防、後備軍人及徵用物資，發揮全民總力。

另外，反制假信息及認知作戰、資安防護演練、關鍵基礎設施防護、後備動員、等科目亦是重點，將按兵棋推演逐一驗證及演練。

相關字詞﹕兩岸關係 防禦 海底電纜 漢光演習

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