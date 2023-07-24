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全代會正式獲提名 侯：讓台遠離戰爭 藍營分析：壓「挺郭派」聲音 整合非綠成重點

【明報專訊】台灣國民黨全代會昨（23日）在新北市板橋體育館舉行，正式通過提名侯友宜參選總統。侯友宜表示，他當總統，最主要是加強民主、國防、兩岸交流、降低衝突，讓台灣遠離戰爭。侯友宜兩度擁抱出席大會的高雄前市長韓國瑜，並就4年前未全力協助韓國瑜參選總統致歉。韓許願在侯友宜領導下要「下架」民進黨。黨內人士分析，侯友宜在全代會通過提名，正當性充足，可壓縮黨內「挺郭派」聲音，若郭台銘執意要挑戰2024總統大位，恐只剩獨立參選這條路可走。

中央社報道，國民黨昨召開第21屆第三次全台代表大會，其間以全體起立、鼓掌方式，通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統，黨主席朱立倫在致辭時表示，要拼2024、政黨輪替、翻轉台灣，必須要結合每一份力量，團結所有可團結力量，要全力讓非綠能夠大聯盟，未來執政後，還要大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的執政大聯盟。

重現禿漢燕合體 塑藍營團結

侯友宜在會上致辭重申，反對台獨與一國兩制，他要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。他稱當總統最重要的事是堅持民主自由制度、強化國防軍備、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。侯友宜與黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席吳伯雄等人高舉雙手高呼「政黨輪替」、「台灣更好」等口號後，侯友宜和韓國瑜擁抱，並與台中市長盧秀燕牽起雙手，重現「禿子（韓國瑜）、漢子（侯友宜）、燕子（盧秀燕）」合體畫面，現場加油、「凍蒜」（當選）呼聲不斷。

韓國瑜：侯領導下架民進黨

在大會開始前，侯友宜已在體育館門口等待，韓國瑜約上午9時現身，侯友宜隨即上前擁抱。侯友宜表示，非常高興韓國瑜來參加全代會，4年前在韓國瑜選舉過程中，他做的不夠，面對今年總統大選，他與韓國瑜有共同信念，為守護台灣，並肩作戰。

韓國瑜則說，他非常開心，許願希望兩岸能夠和平交流，永遠不會有戰爭；一定讓貪污腐敗的民進黨，在國民黨推出的總統參選人侯友宜領導下，下架民進黨。

國民黨全代會昨經全體起立鼓掌通過提名侯友宜，未出現任何異議，黨內「挺郭派」立委或中常委沒有任何動作，也未見「換侯」提案。中央社引述不願具名的國民黨立委稱，全代會整體塑造團結「挺侯」氛圍非常成功，未來黨內若再出現異音，相信黨中央會處理。該立委強調，侯友宜團結藍軍、鞏固基本盤後，如何與郭台銘整合，不讓非綠分裂，將是後續選戰重點。

藍營輔選人士說，當侯友宜與韓國瑜、盧秀燕並肩，手拉手造勢時，也塑造出藍軍團結、重整旗鼓氛圍，冀擺脫民調「老三」地位，相信侯友宜在經過全代會確認提名、具正當性後，只要能開始端出「政策牛肉」，民調將有機會止跌回升。

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相關字詞﹕團結 韓國瑜 侯友宜 國民黨 台灣大選

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