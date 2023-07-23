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郭台銘擬訪美稱非面試 除非支持者「給資格」

【明報專訊】國民黨今日召開黨代表大會，為總統參選人侯友宜及立委選戰造勢。兩個月前初選落敗的鴻海集團創辦人郭台銘是否獨立參選，動向備受關注。郭台銘前日出席活動時表示自己近期將到美國訪問，但不是去「面試」，稱自己「目前沒有資格」，除非支持者給他資格。

稱「我民調這麼低怎麼會當選？」

中央社報道，郭台銘出席訪問節目時透露，美國行將和很多當地經濟和智庫重要人士會面。他突然說此行並非面試，自己現在沒有資格，「除非你們給我資格」；觀眾聽後則報以熱烈掌聲。民眾提問郭台銘若當選，會不會徹查民進黨弊案；郭台銘說這個問題的前提是他當選，「我民調這麼低怎麼會當選？對不對？」並說自己現在「爹不疼，娘不愛」，只有中間選民，只有到場在座民眾支持他。

朱立倫：郭是藍營重要資產 信會團結

針對郭台銘可能獨立參選傳聞，國民黨主席朱立倫昨表示「郭台銘是藍營的重要資產，也是大家尊敬的國際企業家」，相信最後一定會團結一致，捍衛台灣，「下架貪腐的民進黨」。他表示，黨代會後，將整合在野的非綠支持者，實現明年的政黨輪替，真正「翻轉台灣」。

至於藍營的南部重要人物、台灣前立法院長王金平今日亦不出席黨代會，朱立倫說，王金平最先表態全力力挺侯友宜，也幫忙號召立委組成挺侯後援會，是國民黨最大的支持力量之一。高雄前市長韓國瑜則答應出席。

相關字詞﹕台灣2024總統大選 國民黨 朱立倫 郭台銘

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