郭台銘擬訪美稱非面試 除非支持者「給資格」

稱「我民調這麼低怎麼會當選？」

中央社報道，郭台銘出席訪問節目時透露，美國行將和很多當地經濟和智庫重要人士會面。他突然說此行並非面試，自己現在沒有資格，「除非你們給我資格」；觀眾聽後則報以熱烈掌聲。民眾提問郭台銘若當選，會不會徹查民進黨弊案；郭台銘說這個問題的前提是他當選，「我民調這麼低怎麼會當選？對不對？」並說自己現在「爹不疼，娘不愛」，只有中間選民，只有到場在座民眾支持他。

朱立倫：郭是藍營重要資產 信會團結

針對郭台銘可能獨立參選傳聞，國民黨主席朱立倫昨表示「郭台銘是藍營的重要資產，也是大家尊敬的國際企業家」，相信最後一定會團結一致，捍衛台灣，「下架貪腐的民進黨」。他表示，黨代會後，將整合在野的非綠支持者，實現明年的政黨輪替，真正「翻轉台灣」。

至於藍營的南部重要人物、台灣前立法院長王金平今日亦不出席黨代會，朱立倫說，王金平最先表態全力力挺侯友宜，也幫忙號召立委組成挺侯後援會，是國民黨最大的支持力量之一。高雄前市長韓國瑜則答應出席。