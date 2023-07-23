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白宮國安顧問：美目標「與中國共存」

【明報專訊】美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周五（21日）在「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）上說，中國似乎認為兩國不設「護欄」更加安全；對於中美競爭，他表示美國的終極目標並不是要「結束」中國，而是為了「與中國共存」。

指中國似不希望兩國設「護欄」

美國現任政府上台後，多次表示要給中美關係加裝「護欄」。據美國之音報道，蘇利文在論壇上說，他的印象是中國似乎並不希望為兩國關係「綁上安全帶」，「中國的整體態度大概是這樣的：如果你在車上繫上安全帶後，你就會被激勵開得更快、更瘋狂，然後，就會發生車禍。因此，在某種程度上，（中國認為）最好不要繫安全帶」。他表示美國隨時準備和中國在各層面軍事交流，以避免誤判和升級，「坦率地說，中國沒有這樣做」。

蘇利文還提及與中共中央外辦主任王毅5月在奧地利舉行無預告的對話，「相較在聚光燈下，這樣的交流更坦誠、直接」。他說，兩人的會晤也為後來國務卿布林肯、財政部長耶倫及美國總統氣候特使克里的訪華鋪平了道路。

蘇利文說，美國並不尋求「結束」中國，「中國將永遠是世界格局的一部分。作為大國，我們將必須學會共存。這是我們（對華）策略的基本戰略前提。」他又提到，幾十年來，美國和俄羅斯就減少核風險、戰略軍控等對話，但美中之間還沒有過類似的對話，認為這是不穩定的因素之一。

馬克龍顧問：倘台海生變 法美站一起

法國總統馬克龍4月訪華時強調歐洲必須「戰略自主」，當時被外界認為不願跟隨美國腳步。其外交顧問博納（Emmanuel Bonne）在上述論壇表示，「如果爆發台海危機，法國將和美國站在一起」。他同時強調阻懾北京攻台的重要性，又稱法國的涉台、中國政策的關鍵部分與美國政府完全相同。《華盛頓觀察家報》分析，博納的言論表明，法國可能正微調其對華政策，使其向美國靠攏。

相關字詞﹕阿斯彭安全論壇 台海 馬克龍 蘇利文（Jake Sullivan）

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