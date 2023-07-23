明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

西安回流生多 家長抗議搶資源 涉造假參加中考鋪路高考 警拘23中介

【明報專訊】陝西西安市家長近日不滿有大批非本地學籍的學生，透過造假手段「回流」西安參加升高中考試，為高考鋪路，涉嫌侵佔本地學生的教育資源。家長連日包圍市政府部門抗議，西安市政府昨日凌晨通報，將成立聯合核查組逐一甄別「回流生」，市公安已抓獲23名涉及提供相關中介服務的疑犯。

官員稱「回流生」3608人 甄別DQ造假

連日來，有抗議家長在西安市政府大樓、教育廳門口聚集，表達不滿。前日（21日），西安市信訪接待中心、信訪局門口聚集了數百名學生家長，他們高叫「西安娃！要上學！」的口號和集體唱國歌，到了夜晚，西安經開區信訪局門口仍聚集大量家長。短片見到，有相關官員出面與家長交涉。

西安官方昨通報，市長葉牛平前日下午與信訪代表見面，聽取意見。強調市委、市政府將採取堅決措施，嚴肅中考政策環境，包括已成立由多部門組成的聯合核查組，對3608名「回流生」逐一甄別，對以造假手段獲取考試資格的考生，取消錄取資格。

西安公安局昨公布，前日查處一間以造假方式為「回流生」服務的培訓機構，抓獲疑犯10人，其中刑事拘留6人；公安局稍早亦通報查獲另一培訓機構提供造假服務，已控制涉案人員13名。

網上現助異地升學產業帳號

引發這場爭議的，是本月14日西安中考放榜後，河南省三門峽市的私立學校靈寶外國語學校發布「西安中考快報」，顯示該校2023屆陝西班共136名考生，他們都持有陝西戶籍。隨後更有西安家長引用數據質疑，西安市今年10萬名中考生中，有4萬都是「回流生」。三門峽市接壤陝西，距離西安車程3小時。

配合回流需求的產業也隨之出現，搜尋網上有不少「科普」異地升學的帳號，打着「生在河南，考在陝西」、「換個賽道，給孩子一個彎道超車的機會」等口號，稱可以提供西安中考「回流生」專業諮詢。不少家長認為，這種做法擠佔了生活、工作、學習均在本地家庭，原本應享有的教育資源。

西安市教育局澄清，今年中考「回流生」3608名，佔全市報名人數3.5%，強調網傳「回流生4萬人」的信息嚴重不實，但仍未能平息爭議。

相關字詞﹕教育資源 西安 中考 回流生 高考

上 / 下一篇新聞