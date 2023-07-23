西安回流生多 家長抗議搶資源 涉造假參加中考鋪路高考 警拘23中介

官員稱「回流生」3608人 甄別DQ造假

連日來，有抗議家長在西安市政府大樓、教育廳門口聚集，表達不滿。前日（21日），西安市信訪接待中心、信訪局門口聚集了數百名學生家長，他們高叫「西安娃！要上學！」的口號和集體唱國歌，到了夜晚，西安經開區信訪局門口仍聚集大量家長。短片見到，有相關官員出面與家長交涉。

西安官方昨通報，市長葉牛平前日下午與信訪代表見面，聽取意見。強調市委、市政府將採取堅決措施，嚴肅中考政策環境，包括已成立由多部門組成的聯合核查組，對3608名「回流生」逐一甄別，對以造假手段獲取考試資格的考生，取消錄取資格。

西安公安局昨公布，前日查處一間以造假方式為「回流生」服務的培訓機構，抓獲疑犯10人，其中刑事拘留6人；公安局稍早亦通報查獲另一培訓機構提供造假服務，已控制涉案人員13名。

網上現助異地升學產業帳號

引發這場爭議的，是本月14日西安中考放榜後，河南省三門峽市的私立學校靈寶外國語學校發布「西安中考快報」，顯示該校2023屆陝西班共136名考生，他們都持有陝西戶籍。隨後更有西安家長引用數據質疑，西安市今年10萬名中考生中，有4萬都是「回流生」。三門峽市接壤陝西，距離西安車程3小時。

配合回流需求的產業也隨之出現，搜尋網上有不少「科普」異地升學的帳號，打着「生在河南，考在陝西」、「換個賽道，給孩子一個彎道超車的機會」等口號，稱可以提供西安中考「回流生」專業諮詢。不少家長認為，這種做法擠佔了生活、工作、學習均在本地家庭，原本應享有的教育資源。

西安市教育局澄清，今年中考「回流生」3608名，佔全市報名人數3.5%，強調網傳「回流生4萬人」的信息嚴重不實，但仍未能平息爭議。