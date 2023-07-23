中朝友誼橋因疫未通人 華商憶在朝生活「幸福」

稱朝鮮人對中國人友好 抵制美日貨

現階段，兩國貿易主要商品是大米，以及帶料加工（中國工廠將訂單發給朝鮮工廠，完工後再發回中國）的貨品。有丹東商戶表示，新冠疫情開始前他在朝鮮進行貿易，每日營業額在10萬元（人民幣，下同）左右；當地人工費用約為中國三分之一，生活成本只及中國20%左右。

該商戶表示，近年來朝鮮蓋起了高樓大廈，中國人在朝鮮不能買房、只能居住賓館，月租1500元，不過中國人居住區不會停電。相對於國內，他表示在朝鮮生活「十分幸福」，沒有工作壓力，蔬菜食物都是綠色食品，也沒假貨假幣；雖然不能上網，但反而多了和家人交流時間，生活節奏慢卻充實。而且朝鮮人對中國人非常友好，他們會抵制美貨、日貨，而朝鮮的出租車，也都是中國產比亞迪。

由於疫情原因，在朝的中國人已大多回國，從事中朝貿易的商戶都轉而投向中俄貿易，另一名商戶也表示：「還是和朝鮮做生意省心，朝鮮人沒什麼壞心眼，在朝鮮住着也舒服。」

中朝友誼橋和斷橋以居於鴨綠江的上下游分為上橋和下橋，分別在1943年、1911年竣工通車。

1950年10月19日，志願軍司令彭德懷率軍跨過鴨綠江「抗美援朝」，美國空軍轟炸兩座「交通大動脈」鐵橋，下橋朝方一側於1950年11月被美軍炸斷。戰後中方保留所屬殘橋，稱為「鴨綠江斷橋」，現為全國重點文物、國家紅色旅遊景點。類似抗美援朝遺址，丹東地區有160多處。

目前站在斷橋處，清晰可見對岸新義州紅色圓形、狀似太陽的建築物，上面懸掛四個字「一心團結」，也被稱作團結大廈。有丹東市民告訴記者，原本斷橋對岸並沒有這個建築，對岸的新樓房都是疫情前剛剛落成。據知情者透露，朝鮮開關日期仍不明朗，兩國仍在就具體事宜交涉。

（中國故事）