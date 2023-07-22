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韓續現「台灣可疑包裹」 明洞郵局大樓疏散1700人

【明報專訊】韓國各地近日相繼出現疑似含有毒物質的可疑國際包裹，其中大多來自台灣，當局多次發送公共安全警報，呼籲民眾收到來路不明的國際包裹時不要開封。韓國警方及軍方昨為此出動，位於首爾市中心明洞的中央郵局大樓也因此撤離約1700人，引發騷動。

福利機構3人不適

台：大陸「貨轉郵」運台再運韓

中央社報道，韓國蔚山市一間身障福利設施3名員工，前日在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，引發社會關注。警方將他們收到的可疑包裹送往國防科學研究所分析結果顯示，包裹未含爆裂物、生化、放射性物質等危險物質。

濟州、大田、首爾各地昨也相繼接獲相關通報，新的可疑包裹未造成人員傷亡。其中，首爾多處郵局先後通報發現類似包裹，警方昨確認包裹內容為類似麵糰的物品，預計由軍方進一步確認成分。大田警方接獲兩件通報包裹，分別來自台灣及烏茲別克，都是收件人未訂購的物品。警方也不排除只是「刷單詐欺」的可能性，即網絡賣家透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨信息後揑造假好評。

台灣刑事局昨指出，蔚山所涉包裹是自中國大陸以「貨轉郵」海運來台灣，再經中華郵政理貨後以空運出口至韓國，未入境台灣；已透過駐韓聯絡官與韓國警方保持密切聯繫並交換情報，台灣警方將與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查。

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